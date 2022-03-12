Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi - Son Dakika
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Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi

12.03.2022 16:21

Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (AFD) düzenlenen "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi" başlıklı panelde, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir ekonomi projelerinin hayata geçirilmesi için karbon emisyonlarının azaltılması ve yeni projelerin geliştirilmesi ihtiyacına işaret edildi.

Antalya Diplomasi Forumu 2022'de (AFD) düzenlenen "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi" başlıklı panelde, çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir ekonomi projelerinin hayata geçirilmesi için karbon emisyonlarının azaltılması ve yeni projelerin geliştirilmesi ihtiyacına işaret edildi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AFD'de "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyeme İçin Yeşil Ekonomi" paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü TRT World sunucusu Maria Ramos'un üstlendiği panele, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathanai, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Luc Frieden, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu konuşmacı olarak katıldı.

BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, küresel Kovid-19 salgınının yeşil ekonominin gelişmesi için bir fırsat olduğunu belirterek "Mevcut kahverengi şeklimizden yeşile geçmeliyiz. Orta Doğu bölgesi petrol üreticilerinin olduğu bir bölge ve bu bölgede 2050'ye kadar sıfır karbon hedeflerimiz varsa bu çalışmalara hemen başlamalıyız." dedi.

Yeşil ekonomi konusunda devrime ihtiyaç duyulduğunu aktaran el-Mari, petrol ve gaz endüstrilerinde istihdam alanları ortadan kaybolsa da yeşil ekonomi kapsamında birçok yeni istihdam alanı ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili Ayhan Zeytinoğlu, Kovid-19 salgınının beklenmedik şekilde dünyanın karşısına çıktığını söyleyerek "Avrupa Birliği (AB) salgın sürecinde yeşil ekonomi ve dijitalleşme sürecini başlattı. Türkiye de Avrupa ile karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Avrupa buna 2005 yılında başladı biz de bunu takip ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Rusya ve İran gibi ülkelerin petrol ve gaz kaynaklarına bağımlı olduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, bununla başa çıkmak için de devletin desteğiyle yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Panelin konuşmacılarından Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Luc Frieden, "Karbon emisyonlarını azaltıp karbondan arındırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Bu konuda devlet desteğinin ve büyük yatırımların yapılması gerekiyor. Büyük harcamalar yapmadan sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştiremeyiz. Bu aşamada borcumuzu artırmış olsak da gelecekte refah artışını sağlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil ekonominin küresel çerçevede ele alınması gereken bir konu olduğunu söyleyen Frieden, şöyle devam etti:

"Küresel bir çaba bağlamında bunu yapmalıyız. Avrupa tek başına bunu gerçekleştiremez çünkü yeşil ekonomi küresel bir konu. Yeşil ekonomi kapsayıcılığını artırmak için daha küresel ve daha Avrupa odaklı düşünmemiz gerekiyor. Sorun Avrupa sınırında bitmiyor bu konuya orta ve uzun vadeli bakmamız gerekiyor. Ülkelerin deneyimlerini paylaşarak ve ortak hareket ederek yenilenebilir enerjiye ulaşması mantıklı olacaktır."

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Özellikle pandemiden sonra yeşilin önemi ve sürdürülebilirliğini çok daha iyi idrak ettik. Aynı zamanda fosil yakıtlardan yeşile dönmenin ve yeşil ekonomiye uyumlu elektrikli araçların geliştirilmesinin de önemini görmüş olduk. Biz de bu kapsamda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile yeni bir girişim başlattık." dedi.

Karakaş, "Belki de yeni teknolojiler ve yeni yeşil şirket konsepti için tam doğru zamandayız. Şirketler kar elde etmek ister ama yeni trendlere de uyum sağlanmalı." diye konuştu.

Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Pornchai Danvivathanai de yeşil ekonomi konusunu Asya İş Birliği Diyaloğu'nun 35 ülkesi bağlamında ele aldıklarını vurguladı.

Danvivathanai, bu konuda 2021-2030 yıllarını kapsayan ve daha yeşil bir ekonomiye doğru geçiş sürecinde üye devletlerin gönüllülük esası çerçevesinde belge oluşturduklarını kaydetti.

Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi
Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi
Antalya Diplomasi Forumu 2022 - Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Büyüme İçin Yeşil Ekonomi

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Kaynak: AA

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