Antalya Diplomasi Forumu Başladı - Son Dakika

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18-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomasi Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Dünyanın bir çok yerinden bir araya gelen dünya liderleri, koronavirüs salgını ve diğer küresel sorunların çözümünde iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, küresel ve bölgesel meselelerin ele alınacağı, resmi ve hükümet dışı aktörleri bir araya getiren ve zaman içinde kurumsallaşması hedeflenen bir platform olan "Antalya Diplomasi Forumu" (ADF) Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde başladı. 18-20 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek foruma devlet ve hükumet başkanları, bakanlar, sivil toplum kuruluşları ve birçok kişi katılıyor.

Diplomasinin Alanı Genişliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm şehri Antalya'nın dünya çapındaki ününe dikkat çekerek geçen yıl Türkiye genelinde 16 milyon turistin ağırlandığını söyledi. Diplomasinin insanlık arasındaki dengeyi oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyaca ünlü Antalyamızda sizleri Türk misafirperverliği ile ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim. Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Antalya insanlık tarihine yön vermiş, kıtaların kavşak noktası Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biridir. Farklı kültürlerin ortak yurdudur. Buradan vereceğimiz dostluk, diyalog mesajları bölgemizle birlikte tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır. " diye konuştu.

Aşı Milliyetçiliği Yanlış Bir Yaklaşım

Koronavirüs aşısı ile ilgili çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı milliyetçiliğinin yanlış olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin salgının yıkıcı etkileri konusunda iyi imtihan vermediğini belirterek, "Uluslararası toplum, salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi. Türkiye olarak 'dost kötü günde çağrılmadan gidendir' inancı ile imdada koşmaya çalıştık. 158 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik. " dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm dost ülkelerle paylaşılacağını ifade etti.

Forumun açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kış mevsiminin bir anlık, güneşin ise bir yaşam tarzı olduğu, geleneği simgeleyen zeytin ağacının, yeniliği ve umudu simgeleyen badem ağacına komşu olduğu, Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine kaynaştığı, dünya nüfusunun her yıl gelmeyi iple çektiği Antalya'ya hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı.

Bugün dünya siyasetinin yeni bir düşünce ekosistemine kavuştuğunu dile getiren Çavuşoğlu, 2019 yılında temeli atılan forumun gözlerini zorlu ama umutlu bir dünyaya açtığını kaydetti.

Küresel Salgın

Zor ile umut arasındaki köprüyü ortak düşünce ve ortak hareket oluşturacağının altını çizen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu salonda bulunan, bizi internet üzerinden izleyen ve izleyecek olan hiç kimse, son birkaç yılda yaşadığımız türden bir küresel salgını daha önce yaşamadı. Maalesef çok insanımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyoruz. Acımız kadar ümidimiz de büyük. Tarihte hiçbir küresel salgına karşı insanlık bu kadar hızlı şekilde aşı geliştiremedi. Türkiye'den Almanya'ya giden iki değerli bilim insanının başarısı, yabancılara iflah olmaz bir husumet ve korkuyla bakan kesimlere de ders oldu" diye konuştu.

Antalya Önemli Bir Organizasyona Ev Sahipliği Yapıyor

Antalya'nın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizen Vali Ersin Yazıcı; "Antalya Diplomasi Forumu, bugün itibariyle başlamış bulunuyor. Böylesine önemli bir organizasyonun şehrimizde gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok sayıda devlet başkanını Antalyamızda misafir ediyoruz. İnanıyoruz ki Antalya Diplomasi Forumu bundan sonraki yıllarda da gelişerek büyüyerek devam edecek. Dünyanın dört bir yanından bu foruma gösterilen ilgi ve alaka nedeniyle şehrimiz adına tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. " şeklinde konuştu.

Bu tür Organizasyonlar İçin Her Türlü İmkan ve Kapasiteye Sahibiz

Forumun Antalya'da düzenleniyor olmasıyla ilgili açıklama yapan Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın göz bebeği Antalyamızda, Türkiye'nin turizm başkenti Antalyamızda, tüm dünyadadan misafirleri ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Diplomasi forumuyla tüm dünyaya Antalyamızın sesini duyurmuş oluyoruz. Bu forumda emeği geçen başta Dışişleri Bakanımız olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Antalya Diplomasi Forumu önümüzdeki yıllarda tüm dünyanın konuştuğu bir diplomasi forumu olacak. Antalya diplomaside Türkiye'nin en bilinen şehirlerinden biri. Her zaman söylediğimiz gibi şehrimiz her türlü organizasyonu yapabilecek imkan ve kapasiteye sahip. Pazartesi ve Salı günleri Sayın Meclis Başkanımız burada olacak. Önümüzdeki hafta içi şehrimizde önemli bir organizasyon gerçekleşecek. Buradan da anlıyoruz ki bu tür önemli organizasyonlar şehrimizde başarıyla gerçekleştiriliyor ve bundan sonrada bu tür organizasyonlar için bu başarılı işlerimiz bizler için referans olacak. Forumun ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Antalya Diplomasi Forumunun dünyadaki tek diplomasi forumu olduğunun altını çizen Vali Yazıcı, böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleştirmiş bir şehir olarak da Antalya'nın adını duyurmasının önemine değindi. Antalya Diplomasi Forumu 01 Antalya Diplomasi Forumu 02 Antalya Diplomasi Forumu 03 Antalya Diplomasi Forumu 04 Antalya Diplomasi Forumu 05 Antalya Diplomasi Forumu 06

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