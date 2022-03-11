Antalya Diplomasi Forumu başlıyor (3) - Son Dakika

ÇAVUŞOĞLU: DEVLETLERİN YÜZDE 40'I, EN ÜST DÜZEYDE TEMSİL EDİLİYOR

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen sene ilki yapılan ADF'nin bu sene artık tanınan, bilinen bir forum olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "ADF, sadece Türk diplomasisine değil; bölge ve dünya diplomasisine de bir fikir ortamı sunuyor. Forumun temel şiarını yansıtan 'Birlikte Düşün, Birlikte Hareket Et' düşüncesi, 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi. Dünyadaki devletlerin yüzde 40'ı, burada en üst düzeyde temsil ediliyor" dedi.

'DİPLOMASİ DAHA ETKİN OLMAK ZORUNDA'Diplomaside yeni dil ve anlayışa ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği gibi yeni bir kaos ve zulüm dalgasına düşme tehdidiyle karşı karşıyayız. Diplomasiyi barış ve kalkınmanın, yani insanlığın hizmetine koymak. ADF de işte böyle bir bağlama oturuyor. İçinde bulunduğumuz çağ, diplomaside bir değerlendirme ihtiyacını ortaya çıkardı. Diplomasi daha etkin olmak zorunda. Bu düşünceyle Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yılki başlığını 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' şeklinde belirledik. Diplomaside yeni bir değerlendirme, doğrulama, pekiştirme, icat ve yapılandırma, yani yeniden kodlama ihtiyacı artık ertelenemez."'ADF, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAMI SAĞLIYOR'

ADF'de Ukrayna'nın odak altında inceleneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Antalya Diplomasi Forumu'na katılıma baktığımızda, burası sanki bir Birleşmiş Milletler ortamı sağlıyor. Siyaset, bilim, iş ve kamuoyu halkaları Antalya'da kesişiyor. Antalya'da 'Birleşmiş Zihinler' ortamı kuruluyor. Bunu vurguluyorum; çünkü sorunlarımızı, farklılıklarımızı, zihinlerimizde çözmeden, birlikte hareket edemeyiz. Çatışmaların önlenmesinden küresel sağlığa, günümüz siyaset, güvenlik, ekonomi ve toplum gündemine ağırlığını koyan konuları derinlemesine tartışacağız. Antalya Diplomasi Forumu gelecek sene 500'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız Türk hariciyesinin dünyaya kalıcı armağanlarından biridir" diye konuştu.