"Antalya Diplomasi Forumu" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1) - MÜNİH - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Antalya Diplomasi Forumu' - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1) - MÜNİH - Son Dakika

"Antalya Diplomasi Forumu" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1) - MÜNİH

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Antalya Diplomasi Forumunda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Antalya Diplomasi Forumunda konuştu.

Antalya Diplomasi Forumu - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1) - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Antalya, Münih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:55 Kaynak: AA
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