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"Antalya Diplomasi Forumu" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1) - MÜNİH
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Antalya Diplomasi Forumunda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:55 Kaynak: AA
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