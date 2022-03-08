Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar sürüyor

08.03.2022 14:02
Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar sürüyor

Antalya Valisi Ersin yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılacak ve bu yılki ana teması "Diplomasiyi yeniden kurgulamak" olarak belirlenen Antalya Diplomasi Forumu için yapılan hazırlıkları ve alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Antalya Valisi Ersin yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılacak ve bu yılki ana teması "Diplomasiyi yeniden kurgulamak" olarak belirlenen Antalya Diplomasi Forumu için yapılan hazırlıkları ve alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı'ya Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi ve Büyükelçi Deha Erpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve ilgili kurum müdürleri de eşlik etti.

İncelemelerin ardından Antalya Diplomasi Forumu Hazırlık Toplantısı yapıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yazıcı, Türkiye adına çok önemli bir organizasyona ikinci kez ev sahipliği yapılacağını belirtti.

Dünyanın önde gelen liderlerinin Antalya'da bir araya geleceğini aktaran Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayrıca bu yıl, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Antalya'da görüşme sağlayacaklar. Tüm dünyanın gözü Antalya Diplomasi Forumu'nda, dolayısıyla Antalya'da olacak. Antalya Diplomasi Forumu, şehrimizin geleceği için çok önemli bir yer tutuyor. Davos gibi bir yere konumlanacak gibi duruyor ve Antalya'nın adını bu forumla dünyaya duyurmak istiyoruz. Dolayısıyla yapacağımız ve alacağımız her türlü tedbir bu manada çok önemli. Herkesin işinde ne kadar profesyonel olduğunu biliyorum. Hep birlikte bu işi başaracağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum."

Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar sürüyor
Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar sürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika


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