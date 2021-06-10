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Antalya Diplomasi Forumu Koordinatörü Murat Karagöz: "Forum kendi alanında dünyada bir ilk olacak" - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu Koordinatörü Murat Karagöz: "Forum kendi alanında dünyada bir ilk olacak"

10.06.2021 21:25
Antalya Diplomasi Forumu Koordinatörü Murat Karagöz:

18-20 Haziran'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) Koordinatörü ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz, dünyada şu ana kadar diplomasi merkezli bir forum düzenlenmediğini, ADF'nin kendi alanında dünyada bir ilk olacağını vurgulayarak,...

18-20 Haziran'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) Koordinatörü ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz, dünyada şu ana kadar diplomasi merkezli bir forum düzenlenmediğini, ADF'nin kendi alanında dünyada bir ilk olacağını vurgulayarak, "Bundan dolayı bu forum önemli. Diğer taraftan, katılımcılar hayati konuları müzakere edecekler." diye konuştu.

Büyükelçi Karagöz, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ADF'ye ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak forumun ana temasının, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" olarak belirlendiğini aktaran Karagöz, foruma dünyanın dört bir yanından pek çok siyasetçi, gazeteci, akademisyen, iş adamı ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılacağını belirtti.

Karagöz, geçen yıl Antalya'da yüz yüze düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ADF'de, ikisi liderler seviyesinde, 16'sı diğer konularda olmak üzere bir dizi paneller, iki yuvarlak masa toplantısı, 3 yan etkinlik ve 7 "ADF konuşmaları" düzenleneceğini kaydetti.

"Bu panelde güncel konuları ve sorunları müzakere edeceğiz." diyen Karagöz, transatlantikten Asya'ya, Afrika'dan Akdeniz'e kadar küresel çaptaki bölgesel konuların yanı sıra göç, mülteciler ve enerji gibi tematik konuların ele alınacağını ifade etti.

"Forumda tüm katılımcılar fiziksel olarak hazır bulunacak"

Karagöz, yuvarlak masa toplantılarında Türkiye'nin gelecekte Afrika ülkeleriyle yapacağı iş birliği ve dayanışmasının da tartışılacağını belirterek, ayrıca dünyanın farklı bölgelerinden foruma katılacak parlamenterler ile önemi giderek artan parlamenter diplomasinin tartışılacağını belirtti.

Forumun bizzat fiziksel katılımla gerçekleşeceğine dikkati çeken Karagöz, "Bu etkinliği salgın döneminde fiziksel olarak organize ediyoruz. Şimdilik ne çevrim içi ne de hibrid (karma) katılım düşünmüyoruz. Bunun anlamı, Antalya'da forumun düzenleneceği tarihlerde neredeyse tüm katılımcılar tüm bu etkinliklere fiziksel olarak hazır bulunacaklar." diye konuştu.

Karagöz, salgın riskine karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, katılımcılara düzenli olarak Kovid-19 testi yapılacağını söyledi.

Foruma katılamayanlar içinse etkinliklerin canlı olarak yayımlanacağını aktaran Karagöz, interaktif bir ortamda herkesin düşüncülerini özgürce paylaşacağını dile getirdi.

"Salgın döneminde ilk yüz yüze gerçekleşen uluslararası etkinliklerden biri"

Karagöz, 1000'den fazla davetlinin katılacağını, bunların içinde 10'dan fazla Afrikalı bakanın da olacağını ve forumda Afrika'ya yönelik özel etkinliklerin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Bir soru üzerine Karagöz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sunumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak forumun Kovid-19 salgını döneminde gerçekleşen ilk yüz yüze uluslararası etkinliklerden biri olacağını vurguladı.

"Yeni umutlar, yeni çözümler getiriyoruz"

Karagöz, ADF'yi her yıl düzenlenen bir etkinlik haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, "Yenilikçi diplomasiye yeni çözümler, yeni umutlar ve yeni çözümler getiriyoruz. Bundan dolayı da foruma siyasetçileri, diplomatları, bürokratları, karar vericiler, medya mensupları ve akademisyenler getiriyoruz. Dolayısıyla tüm katılımcılar serbest ortamda özgürce düşüncelerini ifade edebilecekler." ifadelerini kullandı.

Antalya'da üç gün boyunca katılımcıların kendi ülkelerinin politikaları yerine "yaratıcı yeni fikirleri" müzakere etmesini amaçladıklarını belirten Karagöz, forumun entelektüel bir ortamda yapılacağını kaydetti.

"Forum uluslararası diplomaside önemli bir boşluğu dolduracak"

Karagöz, dünyada şu ana kadar merkezinde diplomasi olan bir forum düzenlenmediğini, ADF'nin kendi alanında dünyada bir ilk olacağını vurgulayarak, "Bundan dolayı bu forum önemli. Diğer taraftan katılımcılar hayati konuları müzakere edecekler." diye konuştu.

Büyükelçi Karagöz, ADF'nin uluslararası diplomasi de önemli bir boşluğu dolduracağını ve forumu uluslararası diplomaside kendine özgü bir yer edineceğini sözlerine ekledi.

18-20 Haziran'da gerçekleştirilecek forumda ile liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almalarının sağlanması ve sorunlara çözüm önerileri getirecek bir diyalog platformu oluşturulması amaçlanıyor.

Murat Karagöz, Büyükelçi, Haziran, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu Koordinatörü Murat Karagöz: 'Forum kendi alanında dünyada bir ilk olacak' - Son Dakika


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