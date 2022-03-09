Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır - Son Dakika
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Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır

09.03.2022 16:19

ANTALYA'da bu yıl ikinci kez düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) son hazırlıklar yapıldı.

ANTALYA'da bu yıl ikinci kez düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) son hazırlıklar yapıldı. Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayacak olan Antalya Diplomasi Forumu için NEST Kongre Merkezi'ndeki tüm salonlar hazır hale getirildi.

Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, iş dünyası liderleri, akademisyenler, düşünce kuruluşları mensupları ile gençliğin ve medyanın temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 'Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak' temasıyla ikincisi gerçekleştirilecek ADF'de bir araya gelecek. Cuma günü başlayıp 3 gün sürecek foruma NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Slovenya Cumhurbaşkanı Edı Rama, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadrıu, Kosova Başbakanı Albın Kurtı, Arnavutluk Başbakanı Borut Pahor, Moldova Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irına Vlah gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisinin katılımı bekleniyor.

4 LİDERLER OTURUMU, 27 PANELBu yıl 2 bin 500'ün üzerinde ziyaretçinin beklendiği ADF'de; demokratik yönetişim, enerji güvenliği, yapay zeka, ırkçılık, ayrımcılıkla mücadele, Afrika'nın kalkınması, Asya pasifik bölgesi, dezenformasyonla mücadele, düzensiz göç, terörle mücadele, kadınları güçlendirme, iklim değişikliği, Avrupa güvenliğini yeniden gözden geçirmek gibi konular ele alınacak. Forumda 4 liderler oturumu, 27 panel, 4 yuvarlak masa toplantısı ve 2 gençlik etkinliği düzenlenecek.'DİPLOMASİ TÜNELİ' VE 'DİJİTAL KULE'

Türkiye'nin her yerinden lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin de katılacağı forum öncesinde Belek turizm bölgesindeki otellerde ciddi bir doluluk oluştu. Güvenlik önlemlerinin de hem oteller hem de kongre merkezinde üst düzeyde olduğu forumda, bu yıl da geçen yıl oluğu gibi Diplomasi Tüneli kuruldu. Diplomasi Tüneli'nde birçok başlıkta, dünya tarihine yön veren önemli konular, uluslararası antlaşmalar ve Türkiye'nin çalışmalarına yer veriliyor. Ayrıca bu yıl kongre merkezi girişine Dijital Kule de kuruldu. ADF katılımcıları için konakladığı otellerde ve bölgedeki özel bir hastanede de günlük olarak PCR testi uygulaması gerçekleştirilecek.


Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır
Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır
Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır
Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır
Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır
Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır
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Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar sürüyor Antalya Diplomasi Forumu için hazırlıklar sürüyor

Antalya Diplomasi Forumu, cumhurbaşkanı, Kongre, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya, Diplomasi Forumu'na hazır - Son Dakika
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