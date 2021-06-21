Üye Girişi
Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu 50'nin üzerinde ikili görüşme yaptı - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu 50'nin üzerinde ikili görüşme yaptı

21.06.2021 10:13
Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu 50'nin üzerinde ikili görüşme yaptı, System.String[]

Devlet liderlerinin de katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50'nin üzerinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Devlet liderlerinin de katıldığı Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50'nin üzerinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ADF, Belek Turizm Bölgesi'ndeki 16 bin metrekarelik NEST Kongre Merkezi'nde başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üst düzeyde tedbirlerin alındığı forumda, tüm katılımcı ve görevliler her gün PCR testi yapılarak salona alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan ve üç gün süren foruma, 11 ülkenin devlet ve hükümet başkanı, 41 dışişleri bakanı ve bakan seviyesindeki konuklar ile 60'a yakın uluslararası örgüt temsilcisi ve üst düzey kişiler katıldı.

Oturum ve yan etkinliklerin yanı sıra 15 panel ile yuvarlak masa toplantılarının gerçekleştirildiği forumda, iki akşam yemeği, bir resepsiyon, üç kültürel etkinlik düzenlendi. Forumda yapılan etkinliklerin tamamı televizyonlardan ve sosyal medya platformundan canlı olarak tüm dünyaya aktarıldı.

Tarihte ilk yazılı anlaşma olan Kadeş'ten bugüne uzanan ve 85 başlıktan oluşan Diplomasi Tüneli oluşturuldu ve dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler ile ressam Osman Hamdi Bey'in eserleri dijital olarak sergilendi. Salgın, Orta Doğu, Balkanlar, Göç, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Asya başlıklarında düzenlenen dijital sergide, 1500 kare fotoğraf paylaşıldı.

Günlük 8 bin PCR testi yapıldı

Türkiye'deki 50'den fazla üniversiteden 256 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 4 gün boyunca misafir edildi, Antalya'dan 30 mihmandar öğrenci katıldı.

Biri hastane 8 noktada oluşturulan PCR test merkezlerinde, korumalar, davetliler ve personelle birlikte günlük 8 bin Kovid-19 testi yapıldı. Dışarıda görevli personelde 2 pozitif vaka çıktı, bu kişiler hemen devreye giren izolasyon ekiplerince karantinaya alındı.

Gençlerle tecrübe paylaşıldı

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve basketbol antrenörü Ergin Ataman, forum çerçevesinde gençlerle buluştu, tecrübelerini paylaştı.

Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 50'nin üzerinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet Boubeya, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ve Madagaskar Dışişleri Bakanı Dr. Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo'nun da olduğu 35 ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumartesi ve pazar günü de ikili görüşme trafiği hız kesmeden devam etti.

Kovid-19 başladıktan sonra uluslararası alanda yapılan ilk forum

Kovid-19 başladıktan sonra uluslararası alanda yapılan ilk forum özelliğini taşıyan organizasyonda, farklı konularda ikili anlaşmalar da sağlandı.

Forumun "Global İletişim Ortağı" olan ve 13 dilde yaptığı yayınlarla dünyadaki gelişmeleri aktaran Anadolu Ajansı (AA) da merkezde stant açtı.

Diplomasinin nabzının tutulduğu forum, Bakan Çavuşoğlu'nun basın toplantısıyla sona erdi.

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu 50'nin üzerinde ikili görüşme yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti 11:10 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor 10:59 Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor Balıkçılar şişme bebeği ceset zannetti, ekipler harekete geçti 10:44 Balıkçılar şişme bebeği ceset zannetti, ekipler harekete geçti
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor 10:33 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı 10:22 İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek 09:56 Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı 09:48 Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? 08:20 Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?

Son Dakika Haberleri
11:11 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı
11:09 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti
11:04 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
10:58 Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor
10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti
10:40 Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar
10:32 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
10:31 İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi
10:21 İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı
10:20 Türkiye Eurovision'a katılmak için ilk görüşmeleri başlattı
A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı         
11:12
Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı         
11:05
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar         
10:40
İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi         
10:32
Türkiye Eurovision'a katılmak için ilk görüşmeleri başlattı Türkiye Eurovision'a katılmak için ilk görüşmeleri başlattı         
10:20
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı         
08:40
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 11:18:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu 50'nin üzerinde ikili görüşme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement