Üye Girişi
Antalya Diplomasi Forumu'nda enerjinin geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu'nda enerjinin geleceği masaya yatırıldı

19.06.2021 21:12

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Enerji sadece ABD için veya Almanya için değil, tüm dünya içindir.

Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, "Enerji sadece ABD için veya Almanya için değil, tüm dünya içindir. Bir plan yapmalıyız. Bu yüzden bu forum çok önemli." dedi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum kapsamında, Uluslararası Enerji ve Dış Politika Uzmanı Prof. Brenda Shaffer'ın yönettiği "Enerji: Bizi nasıl bir gelecek bekliyor?" başlıklı panele, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Madagaskar Dışişleri Bakanı Dr. Djacoba A. S. Oliva Tehındrazanarıvelo, Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar konuşmacı olarak katıldı.

"Enerji sadece ABD için veya Almanya için değil, tüm dünya içindir"

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji geçiş sürecinin 20-30 yıl daha alacağını doğal gaz ve petrolün bu süre zarfında kullanılacağını belirterek her ülkenin maliyetli ve yüksek teknoloji gerektiren yenilenebilir enerji sistemlerine erişim imkanı olmadığını ifade etti.

Arreaza şöyle devam etti:

"Şu açık ki dünyanın güneyindeki ülkeler bu teknolojiye erişimi sağlayacak fona sahip değil. Bu da tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Enerji sadece ABD veya Almanya için değil, tüm dünya içindir. Bir plan yapmalıyız. Bu yüzden bu forum çok önemli. Yeni teknolojilere, teknolojilerin üretimine erişim konusunda çok taraflı bir planlama olmalı. Yeterli fonu olmayan ülkelere bu yeni teknolojilere erişimi ve bu geçiş sürecine hazırlanması için fon vermeliyiz."

Kuleba, Avrupa'da doğalgazın ekonomiden çok güvenliği ilgilendiren bir konu olduğuna işaret etti.

Fosil kaynaklardan yenilenebilir enerjiye geçişin zaman alacağını ancak geçişin durdurulamayacağını söyleyen Kuleba, "Bu, her halükarda olacak." diye konuştu.

Kuleba, enerji konusunda en önemli konunun altyapı yatırımı olduğuna dikkati çekerek "Nereden alacağımızı biliyoruz. Nereye tedarik edeceğimizi biliyoruz ama nasıl?" şeklinde konuştu.

"(Enerjiye erişim konusu) Eğer bu konuya ekonomik açıdan yaklaşırsanız bir cevap alırsınız. Ancak güvenlik açısından yaklaşırsanız bu konuda tamamen farklı cevap alırsınız, Nord Stream -2'de (Kuzey Akım-2) olduğu gibi. Bu boru hattı Avrupa'nın enerji güvenliğini altını oyacak ve enerji tedarikinin çeşitlendirilmesi ilkesini çiğniyor. Bu siyasi bir şey, siyasi bir proje." ifadesini kullanan Kuleba, Kuzey Akım-2 projesinin tek amacının doğalgaz geçiş güzergahı konusunda Ukrayna'yı siyasi, ekonomik ve stratejik olarak dışarıda bırakmak olduğunu vurguladı.

"Enerji geçiş sürecinde Avrupa ülkeleri duygusal davranıyor"

Kneissl, enerji geçiş süreci konusunda Avrupa ülkelerinde makul hareket etmekten ziyade duygusal davranıldığını belirterek Almanya'nın Japonya'da meydana gelen Fukuşima Nükleer Santral Kazası sonrası bu alanda adım atmaya karar vermesini örnek gösterdi.

Enerjide geçiş sürecinin halihazırda yürürlükte olduğunu kaydeden Kneissl, ancak yenilenebilir enerji sistemlerinin maliyet ve fiyatları ve halkların taleplerinin bu geçiş sürecini nereye götüreceğini belirsiz hale getirdiğini kaydetti.

"TANAP aşırı derecede önemli bir örnek"

Bayraktar, enerji dünyasında bugün önemli ve beklenmedik sınamalarla yüzleşildiğine, enerji tedariki güvenliğini sağlama merkezli tartışmaların daha çok iklim değişikliği üzerine odaklandığına dikkati çekerek "Küresel ısınma ve iklim değişikliği giderek bir din haline geliyor. Bunlara karşı konuşmak pek mümkün değil. Ancak gerçeklere, piyasaya gelecek olursak, bu tam tersi özellikle de salgından sonra yani 2020 ve bu yıl." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gazın Türkiye için, enerji piyasası ve ekonomi için çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, Türkiye'de her yıl 50 milyar metreküp doğal gazın tüketildiğini ve bu rakamın Avrupa'daki 4'üncü büyük doğal gaz pazarı olduğunu anlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin daha fazla doğal gaz ihtiyacının arttığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim tedarik güzergahlarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) aşırı derecede önemli bir örnek. Yeni enerji kaynakları, yeni hidrokarbon kaynakları Türkiye'ye bizim tedarik güvenliğimiz için geliyor. Bu yüzden bu zamanında olan bir gelişme. Ben ayrıca TANAP yönetim kurulu heyetindeyim ve bu çok başarılı bir projeydi. Siyasi irade ve bağlılık TANAP'ın başarıyla tamamlanması için kilit öneme sahip faktördür. Olur da Türkiye'nin etrafındaki diğer enerji kaynaklarına bakacak olursak Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları gibi bizim ihtiyaç duyduğumuz birinci şey siyasi irade ve taahhüttür. "

"Madagaskar yatırımlara açık"

Madagaskar Dışişleri Bakanı Djacoba Tehindrazanarivelo da ülkesinin yenilenebilir enerjide güneş enerjisi bakımından oldukça zengin olduğunu ancak yenilenebilir enerji sistemlerinin hammaddesinin ithal edilmesi dolayısıyla pahalı olduğunu söyledi.

Ülkesinin güneyinde bir bölgede güneş enerjisi için projeleri olduğu bilgisini veren Tehindrazanarivelo, Madagaskar'ın güneş, su, rüzgar açısından çok verimli ve yatırımlara açık olduğunu kaydetti.

Antalya Diplomasi Forumu'nda enerjinin geleceği masaya yatırıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda enerjinin geleceği masaya yatırıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda enerjinin geleceği masaya yatırıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda enerjinin geleceği masaya yatırıldı

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu'nda enerjinin geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi 21:14 Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti 20:58 EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız 20:38 Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık! Büyük İstanbul depreminden böyle kaçacağız
Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı 20:04 Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti 18:04 Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı 17:38 Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı 17:11 Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:36 Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi
17:15 Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu
17:11 Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti
16:58 Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarın itibarıyla randevu alınabilecek
16:47 Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı
16:40 Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'ın 3 Temmuz sözleri dikkat çekti
16:36 Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi
16:16 İslam Memiş elinde altını olanlara çağrı yaptı: Satış için acele etmeyin
16:15 Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
Yabancı kuralı karşısında TFF'ye karşı tek vücut olan Kulüpler Birliği'nde Alanyaspor çatlağı Yabancı kuralı karşısında TFF'ye karşı tek vücut olan Kulüpler Birliği'nde Alanyaspor çatlağı         
21:25
Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
20:58
Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
20:41
Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır         
20:16
Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı         
19:31
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak         
19:10
Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik         
17:42
Güvenlik görevlisi kadın Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti         
17:12
Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı         
16:48
Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü         
16:35
G.Saray'da nefes kesen seçim! 28. sandıkta Burak Elmas öne geçti G.Saray'da nefes kesen seçim! 28. sandıkta Burak Elmas öne geçti         
16:03
Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz         
15:11
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 22:11:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Diplomasi Forumu'nda enerjinin geleceği masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement