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Antalya Diplomasi Forumu'nda iş dünyası ve ekonomi diplomasisi ele alındı - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu'nda iş dünyası ve ekonomi diplomasisi ele alındı

19.06.2021 22:31
Antalya Diplomasi Forumu'nda iş dünyası ve ekonomi diplomasisi ele alındı, System.String[]

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "İş Dünyası ve Ekonomi Diplomasisi" başlıklı panelinde konuşmacılar, ticari ilişkiler kurmada ve bu ilişkileri ilerletmede diplomasinin önemini vurguladı.

Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "İş Dünyası ve Ekonomi Diplomasisi" başlıklı panelinde konuşmacılar, ticari ilişkiler kurmada ve bu ilişkileri ilerletmede diplomasinin önemini vurguladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forum kapsamında düzenlenen ve gazeteci Andrea Sanke tarafından yönetilen "İş Dünyası ve Ekonomi Diplomasisi" konulu panele, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Hollanda Senatosu eski Başkanı Rene van der Linden, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ve Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuşmacı olarak katıldı.

DEİK Başkanı Olpak, sivil toplum örgütü kurmanın manasının bir şeyleri etkilemek olduğunu ifade etti.

STK'lerin baskı merkezi olduğunu belirten Olpak, etkilemenin, baskı kurmanın ana odaklar, kritik noktanın ise bunları hukuk ve etik içinde yapmak olduğuna dikkati çekti.

Olpak, "DEİK olarak bunu (etkileme) yapmaya çalışıyoruz. Sloganımız 'Ticari Diplomasi'." diye konuştu.

Ekonominin yarısını kurallar, diğer yarısını ise beklentilerin oluşturduğunu belirten Olpak "Araba alacaksanız, fabrika kuracaksınız yani para harcayacaksınız, bu beklentidir." dedi.

"Şirketler işini düzgün yapmazsa itibarlarına zarar verme riskini almış oluyor"

Eski AKPM Başkanı van der Linden, şirketlerin uluslararası nitelik kazandığını ve sınırları aştığını görmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Liberal ekonomilerin birçok problemi bulunduğunu dile getiren van der Linden, "Toplumun şirketlerden iyi yönetişim beklediğini, sürdürülebilir kalkınmaya ve iklim değişikliğine önem vermesini istediğini görüyoruz." diye konuştu.

"Şirketler işini düzgün yapmazsa itibarlarına zarar verme riskini almış oluyor." ifadesini kullanan Van der Linden, kendisinin birçok şirkette danışman pozisyonunda bulunduğunu, yönetim düzeyinde karma bir yapı olması halinde farklı kültürlerin bir arada uyum içinde çalışabildiğini söyledi.

"Ekonomi, en iyi liberal ortamda ve kurallara dayalı bir piyasada gelişir"

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, üyelerinin çalışmalara gönüllü katkı verdiğini belirterek, bu katkıyı sağlayanların sanayiden hizmete bütün sektörlerden olduğunu dile getirdi.

Bu sene TÜSİAD olarak 50. yıllarını kutladıklarını belirten Kaslowski, "Ekonominin, en iyi liberal bir ortamda ama aynı zamanda tüm dünya ve tüm piyasalarla iyi ilişkiler içinde olan, kurallara dayalı bir piyasa ekonomisinde gelişebileceğine inanıyoruz." dedi.

Kaslowski, son yıllarda farkındalık yaratmak için birçok faaliyet düzenlediklerini, çevrim içi birçok panel yaptıklarını, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve yurt dışındaki bazı üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını anlattı.

Sık sık seyahat ettiklerini ve ziyaretlerde bulunduklarını söyleyen Kaslowski, "Bakanları, akademik çevreleri ziyaret ederek ekonomi üzerine yaptığımız çalışmaların sonuçlarını aktararak görüşlerimizi paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Siyasetçiler ve devlet kurumları vatandaşları mutlu etmek için çalışıyor"

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Zoteeva da Türkiye'nin nükleer kulübüne yeni gelenlerden olduğunu ifade etti. Zoteeva, nükleerin bulunduğu ülke için kalkınma anlamına geleceğini belirtti.

Nükleer enerji yatırımlarıyla yeni iş imkanları oluştuğunu söyleyen Zoteeva, bilim ve teknoloji alanında da gelişmeler olacağını dile getirdi.

Nükleer enerji yatırımlarında yalnızca özel sektörün değil devletlerin de paydaş olduğuna işaret eden Zoteeva, "Biliyoruz ki siyasetçilerimiz, devlet kurumlarımız günün sonunda vatandaşları mutlu etmek, ülkeyi geliştirmek ve fırsat yaratmak için çalışıyor." dedi.

Antalya Diplomasi Forumu, İş Dünyası, Nükleer, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu'nda iş dünyası ve ekonomi diplomasisi ele alındı - Son Dakika


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