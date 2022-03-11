Antalya Diplomasi Forumu'nda ülkelerdeki adalet ve reformlar tartışıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Adalet, reformlar ve daha güçlü kurumlar" konulu panel düzenlendi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen paneldeki konuşmasında, gerek iç savaş gerekse ülkeler arası savaşlardan sonra adaletin sağlanabilmesi için farklı modellerle çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Adaletin tahsisinde ülke içinde bir hareket başlatılması ve toplumun her kesiminin de bunu istemesi gerektiğini dile getiren Maio, ülke dışından yapılan müdahalelerin felaketle sonuçlanabildiğini kaydetti.

Her ülkenin kendi içinde uygulayacağı yolun farklı olduğunu ifade eden Maio, "Avrupa Birliği olarak bazı ülkelere gidiyoruz, 'İllaki bu reformu onaylayacaksınız ya da bu uygulamayı yapacaksınız' diyoruz. Bu korkunç bir yaklaşım." dedi.

Libya'da 2011'de yaşanan iç savaştaki dış müdahalenin de bir hata olduğunu vurgulayan Maio, 10 yıl sonra barışı intikal ettirmek isteyen bir ülke olarak mücadele ettiklerini dile getirdi.

"İnsanların ihtiyaçlarına kulak verilmeli"

Libya Milli Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Necla El-Manguş ise adaletin çok evrensel bir kavram olduğunu söyledi.

Bir kişi için adaletli olan bir olayın başkası için farklı olabildiğini belirten El-Manguş, "Adalet, farklı platformlarda farklılık gösteriyor. Sürekli geliştirilmesi gereken bir unsur. Ülke içindeki problemlerden biri de dışarıdan gelen taraflardır. Ülke için en iyisi insanların ihtiyaçlarına kulak verilmeli, onlar dinlenmeli. İnsanların gereksinimleri dinlendiğinde o ülke kendi yolunu bulabilir." diye konuştu.

"Diplomasi politikanın bir aracı"

İspanya'nın eski başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da arabuluculuk noktasında Türkiye'nin iyi niyetlerini dünkü görüşmede gördüklerini belirtti.

Ukrayna'daki savaşın bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Zapatero, "Ukrayna'daki savaş beni çok endişelendiriyor. Belki büyük üçüncü kriz anı olabilir. Savaşa bakıyoruz, diplomasiyi kurmaya çalışıyoruz ama diplomasi politikanın bir aracı." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, sürdürülebilir bir barış için adaletin olması gerektiğini kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala da adaletin geniş bir kavramı içerdiğini aktardı.