Antalya Diplomasi Forumu'nun "Kovid-19 Sonrası Güneydoğu Avrupa'da İş Birliği" etkinliği ertelendi - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncülüğünde sanal ortamda düzenlenmesi planlanan "Kovid-19 Sonrası Güneydoğu Avrupa'da İş Birliği" temalı etkinliğin ertelendiği bildirildi.

ADF, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Bled Strategic Forum" ve "Neighbours See Together" ile bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla düzenlenmesi öngörülen sanal etkinliğin programdaki ani değişiklikler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

ADF yoğun ilgi görüyor

ADF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarının, dışişleri bakanlarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor.

Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda gerçekleşen Forum'la her yıl, siyaset, akademi, düşünce ve iş çevrelerinden önde gelen şahsiyetlerin bir araya gelerek, uluslararası sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışacak bir diyalog platformu oluşturulması amaçlanıyor.