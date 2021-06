Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF), pandemi başladığından dünyada fiziken katılımlı düzenlenen en büyük etkinlik olarak açıklandı. 2 binden fazla kayıtlı katılımcıyla 3 gün süren etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'nun 50'den fazla ikili görüşmeleri oldu. ADF'de yakın tarihe damga vuran diplomatik temasların fotoğraflarla dijital ortamda yansıtıldığı 'Diplomasi Tüneli' ile arkeolog Osman Hamdi Bey ve usta fotoğrafçı Ara Güler'in eserlerinin de yer aldığı sergi, diplomasi ile sanatı buluşturdu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki turizm bölgesi Belek, pandemi sürecinde dünyanın en büyük fiziki katılımlı uluslararası etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Birçok ülkenin devlet başkanları, hükümet liderleri, dışişleri bakanları ve temsilcileri; dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meseleleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Forum süresince sadece diplomatik görüşmelere değil sanatsal etkinliklere de yer verildi. ADF'de, diplomasi tarihine damga vuran olayların fotoğraflarının dijital ortama yansıtıldığı 'Diplomasi Tüneli' oluşturuldu. Tünelin sonunda ise arkeolog Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yansıtıldığı platform ile arka bölümde usta fotoğrafçı Ara Güler'in fotoğraf sergisi açıldı.

DİPLOMASİ TÜNELİ VE SERGİLERSanatsal etkinliklere de yer verilen foruma ilişkin bilgi veren Antalya Diplomasi Forumu Eş Koordinatörü Gülşen Karanis Ekşioğlu, Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle düzenlenen ADF'nin çok önemli olduğunu söyledi. Ekşioğlu, "Çünkü dünyada çok sayıda ekonomik ve siyasi forum var ama diplomasi boşluğu olan ve gerçekten yerine bir şey konulması gereken bir alandı. O yüzden ADF'nin bu boşluğu dolduracağına inanıyoruz" dedi.Forumdaki Diplomasi Tüneli'nde, 'Diplomasi denince akla ne gelir, neler ifade ediyor' bunları anlatmak istediklerini kaydeden Ekşioğlu, "Birbirinden değerli büyükelçilerle beraber bu forumun hazırlığını uzun zamandır sürdürüyoruz. Diplomasi tünelinde, diplomasi tarihini Kadeş Anlaşması ile başlatıyoruz ve Bbakanımızın son Cenevre görüşmelerine kadar getiriyoruz. Aynı zamanda cumhurbaşkanımızın son zamanlarda yaptığı bütün temasları da burada karelere sığdırdık" dedi.'KENDİ İÇİNDE BÜTÜNSEL HİKAYE'Diplomasi Tüneli'nde 85 başlığın bulunduğunu ve toplam 6 dakika sürdüğünü anlatan Ekşioğlu, "2'şer dakikalık gruplarla döndürüyoruz ve 15 başlıkla dünya tarihine damgasını vurmuş olayları görme şansınız var. Tünelin dışında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ortak yapılan dijital sergi alanında Ara Güler ve Osman Hamdi Tanpınar'ın eserlerinin sergilendiği bir alan var. Ara Güler'den 15 portre ve 15 İstanbul fotoğrafını sergiliyoruz. Osman Hamdi Tanpınar'ın da 30 eseri dijital ekranda. Dijital sergi alanında forumun eş koordinatörleriyle beraber 8 sergi başlığı hazırladık. 1500'den fazla kare kullandık. Her başlık için yaklaşık 3- 3,5 dakika süren filmler hazırladık. Örneğin salgın, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Orta Doğu, Asya gibi bizim için önemli, Türk dış politikasında çok önemli yer bulan konu başlıklarını dijital görsellerle birleştirdik. 30 dakika içinde hepsini seyretme fırsatı var. Burada hikayede anlattık, sadece resim değil kendi içinde bütünsel bir hikayede dijital görseller, resimlerle izlenebiliyor" diye konuştu.İLK BÜYÜK FİZİKİ ETKİNLİKİlki düzenlenen ADF'nin esasen geçen sene mart ayında düzenlenecekken pandemi nedeniyle iptal edildiğini kaydeden Ekşioğlu, "İlk büyük fiziki etkinliği burada düzenlemek çok memnun edici, pandemi başladığından beri bütün dünyada fiziken katılımlı olarak düzenlenen en büyük etkinlik. 2 binden fazla kayıtlı katılımcımız oldu. 3 gün süren etkinliklerimiz var. Hem sayın bakanımızın hem sayın cumhurbaşkanımızın 50'den fazla ikili görüşmesi oldu. BM üyelerine baktığımızda bütün dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inden fazlası Antalya'da, o yüzden bu foruma çok önem veriyoruz" dedi. HER YIL DÜZENLENECEKTürkiye'nin dört bir yanından 50'den fazla üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora yapan 250 öğrencinin de Antalya'da misafir edildiğini ve panellere katıldığını dile getiren Ekşioğlu, "17 panel ve birbirinden farklı etkinlikler var. Paneller gerçekten dolu, ilgi de çok güzel. Umarız birincisini yaptığımız bu forum ilerleyen yıllarda daha da köklüleşir, gelenekselleşir. Formun her yıl düzenlenmesini planlıyoruz, mart ayının ilk yarısı, nisan ayının ilk haftası olan süreçte. Antalya bizi çok güzel ağırladı. İnşallah her sene mart ayının sonu nisan ayı başında burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. SAYILARLA VE NOTLARLA ADF

Formun yapıldığı NEST Kongre Merkezi, 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Form süresince 2 akşam yemeği, 2 resepsiyon, 3 kültürel etkinlik düzenlendi, 2 gençlik forumu yapıldı. 10 devlet ve hükümet başkanı, 42 dışişleri bakanı, 3 eski devlet ve hükümet başkanı ile 52 uluslararası örgüt temsilcisi katıldı. 50'den fazla üniversiteden, lisans, yüksek lisans ve doktor öğrenci 250 genç, 4 gün misafir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplam 50'den fazla ikili görüşme yaptı. Covid-19 salgını başladığından beri uluslararası alanda yapılan ilk forumda 2000'den fazla katılımcı yer aldı. Korumalar, personel ile birlikte günlük 8000 Covid-19 testi yapıldı. Dışarıda görevli personelde 2 pozitif vaka çıktı, hemen izolasyon ekipleri devreye girdi.