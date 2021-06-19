Üye Girişi
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu - Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu

19.06.2021 15:28
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF), pandemi başladığından dünyada fiziken katılımlı düzenlenen en büyük etkinlik olarak açıklandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF), pandemi başladığından dünyada fiziken katılımlı düzenlenen en büyük etkinlik olarak açıklandı. 2 binden fazla kayıtlı katılımcıyla 3 gün süren etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'nun 50'den fazla ikili görüşmeleri oldu. ADF'de yakın tarihe damga vuran diplomatik temasların fotoğraflarla dijital ortamda yansıtıldığı 'Diplomasi Tüneli' ile arkeolog Osman Hamdi Bey ve usta fotoğrafçı Ara Güler'in eserlerinin de yer aldığı sergi, diplomasi ile sanatı buluşturdu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki turizm bölgesi Belek, pandemi sürecinde dünyanın en büyük fiziki katılımlı uluslararası etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Birçok ülkenin devlet başkanları, hükümet liderleri, dışişleri bakanları ve temsilcileri; dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meseleleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Forum süresince sadece diplomatik görüşmelere değil sanatsal etkinliklere de yer verildi. ADF'de, diplomasi tarihine damga vuran olayların fotoğraflarının dijital ortama yansıtıldığı 'Diplomasi Tüneli' oluşturuldu. Tünelin sonunda ise arkeolog Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yansıtıldığı platform ile arka bölümde usta fotoğrafçı Ara Güler'in fotoğraf sergisi açıldı.

DİPLOMASİ TÜNELİ VE SERGİLERSanatsal etkinliklere de yer verilen foruma ilişkin bilgi veren Antalya Diplomasi Forumu Eş Koordinatörü Gülşen Karanis Ekşioğlu, Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle düzenlenen ADF'nin çok önemli olduğunu söyledi. Ekşioğlu, "Çünkü dünyada çok sayıda ekonomik ve siyasi forum var ama diplomasi boşluğu olan ve gerçekten yerine bir şey konulması gereken bir alandı. O yüzden ADF'nin bu boşluğu dolduracağına inanıyoruz" dedi.Forumdaki Diplomasi Tüneli'nde, 'Diplomasi denince akla ne gelir, neler ifade ediyor' bunları anlatmak istediklerini kaydeden Ekşioğlu, "Birbirinden değerli büyükelçilerle beraber bu forumun hazırlığını uzun zamandır sürdürüyoruz. Diplomasi tünelinde, diplomasi tarihini Kadeş Anlaşması ile başlatıyoruz ve Bbakanımızın son Cenevre görüşmelerine kadar getiriyoruz. Aynı zamanda cumhurbaşkanımızın son zamanlarda yaptığı bütün temasları da burada karelere sığdırdık" dedi.'KENDİ İÇİNDE BÜTÜNSEL HİKAYE'Diplomasi Tüneli'nde 85 başlığın bulunduğunu ve toplam 6 dakika sürdüğünü anlatan Ekşioğlu, "2'şer dakikalık gruplarla döndürüyoruz ve 15 başlıkla dünya tarihine damgasını vurmuş olayları görme şansınız var. Tünelin dışında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ortak yapılan dijital sergi alanında Ara Güler ve Osman Hamdi Tanpınar'ın eserlerinin sergilendiği bir alan var. Ara Güler'den 15 portre ve 15 İstanbul fotoğrafını sergiliyoruz. Osman Hamdi Tanpınar'ın da 30 eseri dijital ekranda. Dijital sergi alanında forumun eş koordinatörleriyle beraber 8 sergi başlığı hazırladık. 1500'den fazla kare kullandık. Her başlık için yaklaşık 3- 3,5 dakika süren filmler hazırladık. Örneğin salgın, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Orta Doğu, Asya gibi bizim için önemli, Türk dış politikasında çok önemli yer bulan konu başlıklarını dijital görsellerle birleştirdik. 30 dakika içinde hepsini seyretme fırsatı var. Burada hikayede anlattık, sadece resim değil kendi içinde bütünsel bir hikayede dijital görseller, resimlerle izlenebiliyor" diye konuştu.İLK BÜYÜK FİZİKİ ETKİNLİKİlki düzenlenen ADF'nin esasen geçen sene mart ayında düzenlenecekken pandemi nedeniyle iptal edildiğini kaydeden Ekşioğlu, "İlk büyük fiziki etkinliği burada düzenlemek çok memnun edici, pandemi başladığından beri bütün dünyada fiziken katılımlı olarak düzenlenen en büyük etkinlik. 2 binden fazla kayıtlı katılımcımız oldu. 3 gün süren etkinliklerimiz var. Hem sayın bakanımızın hem sayın cumhurbaşkanımızın 50'den fazla ikili görüşmesi oldu. BM üyelerine baktığımızda bütün dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inden fazlası Antalya'da, o yüzden bu foruma çok önem veriyoruz" dedi. HER YIL DÜZENLENECEKTürkiye'nin dört bir yanından 50'den fazla üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora yapan 250 öğrencinin de Antalya'da misafir edildiğini ve panellere katıldığını dile getiren Ekşioğlu, "17 panel ve birbirinden farklı etkinlikler var. Paneller gerçekten dolu, ilgi de çok güzel. Umarız birincisini yaptığımız bu forum ilerleyen yıllarda daha da köklüleşir, gelenekselleşir. Formun her yıl düzenlenmesini planlıyoruz, mart ayının ilk yarısı, nisan ayının ilk haftası olan süreçte. Antalya bizi çok güzel ağırladı. İnşallah her sene mart ayının sonu nisan ayı başında burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. SAYILARLA VE NOTLARLA ADF

Formun yapıldığı NEST Kongre Merkezi, 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Form süresince 2 akşam yemeği, 2 resepsiyon, 3 kültürel etkinlik düzenlendi, 2 gençlik forumu yapıldı. 10 devlet ve hükümet başkanı, 42 dışişleri bakanı, 3 eski devlet ve hükümet başkanı ile 52 uluslararası örgüt temsilcisi katıldı. 50'den fazla üniversiteden, lisans, yüksek lisans ve doktor öğrenci 250 genç, 4 gün misafir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplam 50'den fazla ikili görüşme yaptı. Covid-19 salgını başladığından beri uluslararası alanda yapılan ilk forumda 2000'den fazla katılımcı yer aldı. Korumalar, personel ile birlikte günlük 8000 Covid-19 testi yapıldı. Dışarıda görevli personelde 2 pozitif vaka çıktı, hemen izolasyon ekipleri devreye girdi.


Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu
Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu - Son Dakika


Son Dakika

Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı 15:46 Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı 15:29 A Haber spikeri İstanbul'u sallayan depreme canlı yayında yakalandı İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı 15:22 İstanbul'daki deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok 15:04 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok Diyarbakır AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı 14:48 Diyarbakır AK Parti İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı 14:37 Merve Özbey, hayatını kaybeden babasıyla ilgili duygusal bir paylaşım yaptı
İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok 14:04 İmamoğlu yönetimine Bakan Yanık'dan sert sözler: İSMEK markasını çöpe attılar çünkü taşıyacak vizyonları yok Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı 14:00 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'e, silahlı saldırı yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
15:45 Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi! Hadise'nin yasak aşk iddiası için Ebru Gündeş'le konuştuğunu yalanladı
15:27 Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı
15:11 Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
15:03 MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok
14:59 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim
14:45 Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu
14:28 Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
14:20 Seçim heyecanı başladı! Galatasaray'da başkan adayları da oylarını verdi
14:05 Halk, boks maçı izler gibi izledi! Taraftarlar tekme tokat birbirine girdi
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı         
15:53
Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler Kahraman mı suçlu mu? Eski sözcüden Kaddafi ile ilgili ezber bozan sözler         
15:46
Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı Mustafa Cengiz bitkin haliyle seçime gelirken, Divan Kurulu Üyesi Fatih Terim katılmadı         
15:27
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal         
15:11
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim         
15:00
Karayılan'ın etrafındakilere Karayılan'ın etrafındakilere "Oğlum" diye tanıttığı PKK'nın kara kutusu itirafçı oldu         
14:45
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler         
14:28
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı         
12:30
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı         
10:53
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 16:05:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Diplomasi Forumu, pandemide katılımlı en büyük etkinlik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement