Üye Girişi
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU, PANDEMİDE KATILIMLI EN BÜYÜK ETKİNLİK OLDU - Son Dakika

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU, PANDEMİDE KATILIMLI EN BÜYÜK ETKİNLİK OLDU

19.06.2021 21:26

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF), pandemi başladığından dünyada fiziken katılımlı düzenlenen en büyük etkinlik olarak açıklandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF), pandemi başladığından dünyada fiziken katılımlı düzenlenen en büyük etkinlik olarak açıklandı. 2 binden fazla kayıtlı katılımcıyla 3 gün süren etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu'nun 50'den fazla ikili görüşmeleri oldu. ADF'de yakın tarihe damga vuran diplomatik temasların fotoğraflarla dijital ortamda yansıtıldığı 'Diplomasi Tüneli' ile arkeolog Osman Hamdi Bey ve usta fotoğrafçı Ara Güler'in eserlerinin de yer aldığı sergi, diplomasi ile sanatı buluşturdu.

Antalya'nın Serik ilçesindeki turizm bölgesi Belek, pandemi sürecinde dünyanın en büyük fiziki katılımlı uluslararası etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Birçok ülkenin devlet başkanları, hükümet liderleri, dışişleri bakanları ve temsilcileri; dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meseleleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor. Forum süresince sadece diplomatik görüşmelere değil sanatsal etkinliklere de yer verildi. ADF'de, diplomasi tarihine damga vuran olayların fotoğraflarının dijital ortama yansıtıldığı 'Diplomasi Tüneli' oluşturuldu. Tünelin sonunda ise arkeolog Osman Hamdi Bey'in eserlerinin yansıtıldığı platform ile arka bölümde usta fotoğrafçı Ara Güler'in fotoğraf sergisi açıldı.

DİPLOMASİ TÜNELİ VE SERGİLER

Sanatsal etkinliklere de yer verilen foruma ilişkin bilgi veren Antalya Diplomasi Forumu Eş Koordinatörü Gülşen Karanis Ekşioğlu, Dışişleri Bakanlığı ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle düzenlenen ADF'nin çok önemli olduğunu söyledi. Ekşioğlu, "Çünkü dünyada çok sayıda ekonomik ve siyasi forum var ama diplomasi boşluğu olan ve gerçekten yerine bir şey konulması gereken bir alandı. O yüzden ADF'nin bu boşluğu dolduracağına inanıyoruz" dedi.

Forumdaki Diplomasi Tüneli'nde, 'Diplomasi denince akla ne gelir, neler ifade ediyor' bunları anlatmak istediklerini kaydeden Ekşioğlu, "Birbirinden değerli büyükelçilerle beraber bu forumun hazırlığını uzun zamandır sürdürüyoruz. Diplomasi tünelinde, diplomasi tarihini Kadeş Anlaşması ile başlatıyoruz ve Bbakanımızın son Cenevre görüşmelerine kadar getiriyoruz. Aynı zamanda cumhurbaşkanımızın son zamanlarda yaptığı bütün temasları da burada karelere sığdırdık" dedi.

'KENDİ İÇİNDE BÜTÜNSEL HİKAYE'

Diplomasi Tüneli'nde 85 başlığın bulunduğunu ve toplam 6 dakika sürdüğünü anlatan Ekşioğlu, "2'şer dakikalık gruplarla döndürüyoruz ve 15 başlıkla dünya tarihine damgasını vurmuş olayları görme şansınız var. Tünelin dışında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile ortak yapılan dijital sergi alanında Ara Güler ve Osman Hamdi Tanpınar'ın eserlerinin sergilendiği bir alan var. Ara Güler'den 15 portre ve 15 İstanbul fotoğrafını sergiliyoruz. Osman Hamdi Tanpınar'ın da 30 eseri dijital ekranda. Dijital sergi alanında forumun eş koordinatörleriyle beraber 8 sergi başlığı hazırladık. 1500'den fazla kare kullandık. Her başlık için yaklaşık 3- 3,5 dakika süren filmler hazırladık. Örneğin salgın, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Orta Doğu, Asya gibi bizim için önemli, Türk dış politikasında çok önemli yer bulan konu başlıklarını dijital görsellerle birleştirdik. 30 dakika içinde hepsini seyretme fırsatı var. Burada hikayede anlattık, sadece resim değil kendi içinde bütünsel bir hikayede dijital görseller, resimlerle izlenebiliyor" diye konuştu.

İLK BÜYÜK FİZİKİ ETKİNLİK

İlki düzenlenen ADF'nin esasen geçen sene mart ayında düzenlenecekken pandemi nedeniyle iptal edildiğini kaydeden Ekşioğlu, 'İlk büyük fiziki etkinliği burada düzenlemek çok memnun edici, pandemi başladığından beri bütün dünyada fiziken katılımlı olarak düzenlenen en büyük etkinlik. 2 binden fazla kayıtlı katılımcımız oldu. 3 gün süren etkinliklerimiz var. Hem sayın bakanımızın hem sayın cumhurbaşkanımızın 50'den fazla ikili görüşmesi oldu. BM üyelerine baktığımızda bütün dünyadaki dışişleri bakanlarının 5'te 1'inden fazlası Antalya'da, o yüzden bu foruma çok önem veriyoruz" dedi.

HER YIL DÜZENLENECEK

Türkiye'nin dört bir yanından 50'den fazla üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora yapan 250 öğrencinin de Antalya'da misafir edildiğini ve panellere katıldığını dile getiren Ekşioğlu, '17 panel ve birbirinden farklı etkinlikler var. Paneller gerçekten dolu, ilgi de çok güzel. Umarız birincisini yaptığımız bu forum ilerleyen yıllarda daha da köklüleşir, gelenekselleşir. Formun her yıl düzenlenmesini planlıyoruz, mart ayının ilk yarısı, nisan ayının ilk haftası olan süreçte. Antalya bizi çok güzel ağırladı. İnşallah her sene mart ayının sonu nisan ayı başında burada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

SAYILARLA VE NOTLARLA ADF

Formun yapıldığı NEST Kongre Merkezi, 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Form süresince 2 akşam yemeği, 2 resepsiyon, 3 kültürel etkinlik düzenlendi, 2 gençlik forumu yapıldı. 10 devlet ve hükümet başkanı, 42 dışişleri bakanı, 3 eski devlet ve hükümet başkanı ile 52 uluslararası örgüt temsilcisi katıldı. 50'den fazla üniversiteden, lisans, yüksek lisans ve doktor öğrenci 250 genç, 4 gün misafir edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplam 50'den fazla ikili görüşme yaptı. Covid-19 salgını başladığından beri uluslararası alanda yapılan ilk forumda 2000'den fazla katılımcı yer aldı. Korumalar, personel ile birlikte günlük 8000 Covid-19 testi yapıldı. Dışarıda görevli personelde 2 pozitif vaka çıktı, hemen izolasyon ekipleri devreye girdi.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU, PANDEMİDE KATILIMLI EN BÜYÜK ETKİNLİK OLDU
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU, PANDEMİDE KATILIMLI EN BÜYÜK ETKİNLİK OLDU
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU, PANDEMİDE KATILIMLI EN BÜYÜK ETKİNLİK OLDU
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU, PANDEMİDE KATILIMLI EN BÜYÜK ETKİNLİK OLDU

Antalya Diplomasi Forumu, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU, PANDEMİDE KATILIMLI EN BÜYÜK ETKİNLİK OLDU - Son Dakika


Son Dakika

Yabancı kuralı karşısında TFF'ye karşı tek vücut olan Kulüpler Birliği'nde Alanyaspor çatlağı 21:25 Yabancı kuralı karşısında TFF'ye karşı tek vücut olan Kulüpler Birliği'nde Alanyaspor çatlağı Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını 20:58 Nejat İşler siyasete atıldı! Seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi 20:41 Çocuk kitabında büyük skandal! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi
Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı 20:04 Gaziantep'teki şantiyede iskele faciası: 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralı Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti 18:04 Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı 17:38 Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı 17:11 Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:36 Hakan Çalhanoğlu ve Ragnick vaadinde bulunmuştu! İbrahim Özdemir'in hayali 7. sandıkta sona erdi
17:15 Şenol Güneş bile artık inanmıyor: Bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu
17:11 Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti
16:58 Son Dakika: Aşılamada yaş sınırı 30'a düştü, yarın itibarıyla randevu alınabilecek
16:47 Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı
16:40 Galatasaray başkanlık seçiminde, eski bakan Fikri Sağlar'ın 3 Temmuz sözleri dikkat çekti
16:36 Şiddeti çok büyük olmayan İstanbul depremi niye bu kadar çok hissedildi? Yetkili isim, bu durumu derinlikle ilişkilendirdi
16:16 İslam Memiş elinde altını olanlara çağrı yaptı: Satış için acele etmeyin
16:15 Kartal'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzman isimden rahatlatan ifadeler
15:53 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde heyecan dorukta! Açılan ilk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu adına atılan oy sayısı daha fazla çıktı
Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi Galatasaray'ın başkanlık seçiminde ortalık karıştı! Galatasaray Lisesi koridorlarında destekçiler birbirine girdi         
22:08
Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi Pendik'te depremin ardından hasar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi         
21:14
EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti EURO 2020 F Grubu'nda müthiş bir heyecana sahne olan maçta Almanya, Portekiz'i 4-2 mağlup etti         
20:58
Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır Galatasaray'dan KAP açıklaması: Kulübümüze uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır         
20:16
Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı         
19:31
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu sefer çok fena vuracak         
19:10
Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik Son Dakika: Aylar sonra partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı: Startı verdik         
17:42
Güvenlik görevlisi kadın Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola gitti         
17:12
Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı Kartal'daki depremi bilen deprem uzman yeni tahminini yaptı         
16:48
Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü Kesimi yapılan hayvanları taşıyan kamyonet kaza yaptı! Olay sonrası yol, kan gölüne döndü         
16:35
G.Saray'da nefes kesen seçim! 28. sandıkta Burak Elmas öne geçti G.Saray'da nefes kesen seçim! 28. sandıkta Burak Elmas öne geçti         
16:03
Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz Bakan Pakdemirli çiftçilere yapılan desteği bu sözlerle anlattı: 100 bin lira hibe veriyoruz, bunu baba oğluna yapmaz         
15:11
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti! Yan yana ilk poz         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 22:15:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU, PANDEMİDE KATILIMLI EN BÜYÜK ETKİNLİK OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement