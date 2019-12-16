Antalya direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi-ek - Son Dakika

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Antalya direksiyonda fenalaştı, otomobille açık öğretim bürosuna girdi-ek
6 saat önce
ANTALYA Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi-EK (FOTOĞRAFLAR)
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
ANTALYA Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi-EK (FOTOĞRAFLAR)
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