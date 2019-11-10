Son Dakika Haberleri: Antalya dışişleri bakanı çavuşoğlu 10 kasım atatürk'ü anma törenine katıldı
Son Dakika Güncel Antalya dışişleri bakanı çavuşoğlu 10 kasım atatürk'ü anma törenine katıldı

Antalya dışişleri bakanı çavuşoğlu 10 kasım atatürk'ü anma törenine katıldı

6 saat önce

ANTALYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katıldı.

ANTALYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katıldı

Antalya dışişleri bakanı çavuşoğlu 10 kasım atatürk'ü anma törenine katıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:56 Kaynak: DHA
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