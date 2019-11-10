Antalya dışişleri bakanı çavuşoğlu 10 kasım atatürk'ü anma törenine katıldı
6 saat önce
ANTALYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:56 Kaynak: DHA
ANTALYA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine katıldı
Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu