Son Dakika Haberleri: Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında
Son Dakika Güncel Haber

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında

33 dakika önce

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında(Tür: Yurt)

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında
(Tür: Yurt)
Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:12 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçinde hasta olan ambulansın, cayır cayır yandığı anlar kamerada Kırgız genç sokakta öldürüldü MİT Başkanı Hakan Fidan'dan "diplomatik istihbarat" vurgusu 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar! İğrenç görüntüler telefondan çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:45:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]