Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında
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Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında(Tür: Yurt)
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:12 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında
(Tür: Yurt)
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