Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile...
2 saat önce
Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile görüştü-2 (heyetler arası görüşme)(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:14 Kaynak: DHA
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