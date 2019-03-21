Son Dakika Haberleri: Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile...

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile...

2 saat önce

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile görüştü-2 (heyetler arası görüşme)(Tür: Yurt)

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile görüştü-2 (heyetler arası görüşme)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:14 Kaynak: DHA

Antalya, Yunanistan, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Vatandaşları Uyardı! Don ve Buzlanma Bekleniyor Yunanistan'dan Ezber Bozan Açıklama: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin de Hakları Var 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]