Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusların Türkiye'ye Pasaportsuz Olarak, Kimlikle...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıkDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, "28...
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:30 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı
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