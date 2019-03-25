Son Dakika Haberleri: Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusların Türkiye'ye Pasaportsuz Olarak, Kimlikle...

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusların Türkiye'ye Pasaportsuz Olarak, Kimlikle...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıkDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, "28...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, "28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz." dedi.

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Antalya -

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:30 Kaynak: DHA

Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel
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