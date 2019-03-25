Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusların Türkiye'ye Pasaportsuz Olarak, Kimlikle...
34 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıkDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, "28...
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:36 Kaynak: DHA
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