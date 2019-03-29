Son Dakika Haberleri: Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bir...

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bir...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki ikili görüşme Antalya Belek' te başladı..

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:26 Kaynak: DHA

Antalya, Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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