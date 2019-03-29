Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bir...
51 dakika önce
Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi-2(Tür: Yurt)
Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi-2
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:10 Kaynak: DHA
Rusya'dan Trump'ın Tehditlerine Sert Yanıt: Rusya, ABD'nin İli Değildir
Putin, Kırgızistan'da Askerlere Türkçe Seslendi: Selam, Asker
Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı
CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi