Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bir...
2 saat önce
Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi-3 (TAMAMI FTP'DE)(Tür: Yurt)
Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi-3 (TAMAMI FTP'DE)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:53 Kaynak: DHA
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