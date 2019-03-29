Son Dakika Haberleri: Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bir...

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bir...

2 saat önce

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi-3 (TAMAMI FTP'DE)(Tür: Yurt)

Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir araya geldi-3 (TAMAMI FTP'DE)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:53 Kaynak: DHA

Antalya, Sergey Lavrov, Rusya Federasyonu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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