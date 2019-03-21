Son Dakika Haberleri: Antalya - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan Mevkidaşı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi -...

Antalya - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan Mevkidaşı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi -...

1 saat önce

Antalya - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi - TAMAMI FTP'DE(Tür: Yurt)

Antalya - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi - TAMAMI FTP'DE

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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