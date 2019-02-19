Son Dakika Haberleri: Antalya Dob "Afife"Yi Sahneledi

Antalya Dob "Afife"Yi Sahneledi

56 dakika önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu "Afife" adlı modern balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Dob
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu "Afife" adlı modern balesini sanatseverlerle buluşturdu.

Geçen sezon prömiyeri gerçekleştirilen eser, Haşim İşcan Kültür Merkezinde sezonun ikinci gösterimini yaptı. Libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'ye ait olan eserin, müzikleri Turgay Erdener tarafından düzenlendi.

DOB orkestrasını Hakan Kalkan'ın yönettiği gecede balenin dekoru Adnan Öngün, kostümü Bahar Korçan, ışığı Beyhan Murphy ve Taner Aydın tarafından hazırlandı.

İki perde olarak sahnelenen eserde "Afife" rolünü Selin Berkmen, "Altın Afife"yi İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zuhal Karaca, "Kırmızı Afife"yi Esra Taner, "Mor Afife"yi Öykü Ertürk, "Gümüş Afife"yi Iaroslava Volkova, "Ziya"yı Artur Ivanov, "Nazır"ı Burak Özbek, "Doktor Suat"ı Umut Çaltekin ve "Selahattin Pınar"ı da Tolga Burçak canlandırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:08 Kaynak: AA

Afife Jale, Antalya, Kültür Sanat
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