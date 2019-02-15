Antalya Dob "Aida" Operasını Sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giuseppe Verdi'nin ünlü "Aida" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giuseppe Verdi'nin ünlü "Aida" operasını sanatseverlerle buluşturacak.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Mısır Firavununun, Habeşistan ile savaş halinde olduğu dönemde geçen aşk hikayesinin anlatıldığı eser, 23 Şubat'ta izleyiciye sunulacak. DOB orkestrasının şefliğini Alexandru Samuil'in yapacağı eseri, Kuzman Popov sahneye koyacak.



Dekor'u Savaş Camgöz ve Özgür Usta'ya ait eserin kostümlerini Savaş Camgöz ve Gazal Erten, ışığını ise Mustafa Eski hazırladı. Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği operanın koreografisi Armağan Davran tarafından tasarlandı.



Üç perde olarak sahnelenecek eserde "Radames"i Göksay Yaran, "Aida"yı Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mine Kurtoğlu, "Amneris"i Sibel Kızılateş, "Amonasro"yu Melih Tepretmez, "Ramfis"i Engin Suna, "Il Re"yi İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Hasan Alptekin, "Un Messaggero"yu Ferdi Uslu ve "Sacerdotessa" rolünü Arzu Aydoğdumu canlandıracak.

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