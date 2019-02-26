Son Dakika Haberleri: Antalya Dob, "Çardaş Prensesi"Ni Sahneleyecek

Antalya Dob, "Çardaş Prensesi"Ni Sahneleyecek

43 dakika önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çardaş Prensesi" adlı opereti sahneleyecek.

Antalya Dob,
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Çardaş Prensesi" adlı opereti sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" opereti, 5 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe seslendirilecek.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, koro eser için Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Neşeli ve melankolik karakterleriyle operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

İki perde olarak sahnelenen eserde, Sema Çavuşoğlu Suna, Hakan Aysev, Bilge Yılmaz, Fatih Şanal, Onur Alpaslan, Baturalp Bilgili ve Emel Öziş rol alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:26 Kaynak: AA

Aydın Gün, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
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