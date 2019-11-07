Son Dakika Haberleri: Antalya DOB çocuklar için "Şekeronya"yı sahneleyecek
Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB çocuklar için 'Şekeronya'yı sahneleyecek

Antalya DOB çocuklar için "Şekeronya"yı sahneleyecek

7 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB), müzikli çocuk oyunu "Şekeronya" sahneye konulacak.

Antalya DOB çocuklar için

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB), müzikli çocuk oyunu "Şekeronya" sahneye konulacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım'da "Şekeronya" adlı müzikli çocuk oyununun sezon prömiyeri gerçekleştirilecek.

Zeynep Ergüven'in yazdığı oyunun müzikleri Murat Cem Orhan'a ait. Fatih Şanal tarafından sahneye konulan "Şekeronya"da, Antalya DOB Orkestrası'nı Sait Karabulut yönetirken, eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Sipahi imzasını taşıyor.

Ülkesinden kaçan, "Şekeronya"nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesinin anlatıldığı eserde, Sinem Seçil Baddal ve Serap Demirhan Işık "Fırıldak", Gizem Şener ve Pınar Tekol "Zeytin", Enis Ok ve Engin Yaman "Tombiş", Baha İşler ve Ercan Uğur "Karabaş", Heyecan Yakan ve Müge Yıldıran "Kırmızı Başlıklı Kız", Erdi Can Aybaş ve Yalçın Ünsal "Kurt", Ceren Aytekin ve Meriç Karataş "Soprano Horoz", Müge Günaydın ve Tuğçe Oğuzülgen ise "Büyücü" rolleri ile sezon boyunca sahne alırken, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları eşlik edecek.


"Şekeronya" müzikli çocuk oyunu, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 26 Kasım'da tekrar sahnelenecek.

Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:46:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya DOB çocuklar için "Şekeronya"yı sahneleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]