Antalya DOB'da "Anadolu Nefesli Beşlisi" konseri - Son Dakika

Antalya DOB'da "Anadolu Nefesli Beşlisi" konseri

20.10.2020 23:49
Antalya DOB'da

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Anadolu Nefesli Beşlisi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Anadolu Nefesli Beşlisi" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, kurulduğu 2014'ten bu yana farklı temalardaki konserleriyle tanınan "Anadolu Nefesli Beşlisi", "Del Mundo" isimli projesiyle müzik repertuvarının en sevilen üfleme beşli eserlerini seslendirdi.

Konserde, Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Doçent Cem Önertürk, Antalya DOB obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun DOB klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun DOB korno sanatçısı Hüseyin Uçar sahne aldı.

Haşim İşcan, Antalya, Müzik, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB'da 'Anadolu Nefesli Beşlisi' konseri - Son Dakika

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