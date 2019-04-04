Son Dakika Haberleri: Antalya Dob'da "Çardaş Prensesi" Opereti

Antalya Dob'da "Çardaş Prensesi" Opereti

18 dakika önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini, bu sezon son kez sahneleyecek.

Antalya Dob'da
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini, bu sezon son kez sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" opereti, 9 Nisan Salı günü bu sezon son kez sahneye taşınacak.

Haldun Özörten tarafından sahneye konulan, metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe olarak seslendirilecek.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetiyor, Antalya DOB korosu ise Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.


Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sergileniyor.

İki perde olarak sahnelenen eserde "Sylva Varescu"yu Aslı Ayan, "Edwin Ronald"ı Atay Ergezen, "Kontes Stasi"si Işılay Meriç Karataş, "Boni Kancsianu"yu Ümit Burak Tekinay, "Feri von Kerekes"i Erdi Can Aybaş, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise" rolünü Emel Öziş canlandıracak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: AA

Aydın Gün, Antalya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeriata Geçen Ülkede, Eşcinsel İlişki ve Zinada Bulunanlar Taşlanarak İdam Edilecek Google Plus Bugün Resmen Kapatıldı Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:20:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Dob'da "Çardaş Prensesi" Opereti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]