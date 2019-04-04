Antalya Dob'da "Çardaş Prensesi" Opereti

Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü "Çardaş Prensesi" operetini, bu sezon son kez sahneleyecek.
Antalya DOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" opereti, 9 Nisan Salı günü bu sezon son kez sahneye taşınacak.
Haldun Özörten tarafından sahneye konulan, metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser Aydın Gün
'ün çevirisiyle Türkçe olarak seslendirilecek.
Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan
yönetiyor, Antalya DOB korosu ise Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski
'ye ait.
Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yılları arası romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sergileniyor.
İki perde olarak sahnelenen eserde "Sylva Varescu"yu Aslı Ayan, "Edwin Ronald"ı Atay Ergezen, "Kontes Stasi"si Işılay Meriç Karataş
, "Boni Kancsianu"yu Ümit Burak Tekinay, "Feri von Kerekes"i Erdi Can
Aybaş, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise" rolünü Emel Öziş canlandıracak.