Antalya DOB'da "Operetlerden Seçkiler" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü operetlerin seçkilerinden oluşan özel konseri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Operetlerden Seçkiler" özel konseri Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Atay Ergezen ve Özlem Tekinay tarafından sahneye konulan ve mizansenlerin de eşlik ettiği konserde, ışık tasarımı Mustafa Eski ve sahne tasarımı Ömer Tacettin Gündüz tarafından hazırlandı.

Sevilen ve en bilinen operetlerin parıltılı aryaları ve ansamblarını Şef Hakan Kalkan yönetiminde ve piyanist Metin Kiper eşliğinde solist sanatçılar soprano Arzu Aydoğdumu, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Işılay Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal ve Göksay Yaran, bariton Erdi Can Aybaş ve Ümit Burak Tekinay seslendirecek.

Konser biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de alınabilecek.