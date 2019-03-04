Son Dakika Haberleri: Antalya Dob'dan 8 Mart Konseri

Antalya Dob'dan 8 Mart Konseri

39 dakika önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü tenor Hakan Aysev'in de sahne alacağı "Dünya Kadınlar Günü Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Dob'dan 8 Mart Konseri, System.String[]
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), ünlü tenor Hakan Aysev'in de sahne alacağı "Dünya Kadınlar Günü Konseri" ile sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlenecek. Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 7 Mart'ta verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Konserde soprano Işılay Meriç Karataş, mezzo-soprano Emel Öziş ve Pınar Tekol, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Hakan Aysev solist olarak sahne alacak.

Sürpriz bir repertuvarın seslendirileceği konserde, orkestra sanatçıları piyanist Metin Kiper, akordeonda misafir sanatçı Rövşen Feyzullayev, keman sanatçısı Mithat Uz, viyola sanatçısı Ziya Güçkan, gitarda misafir sanatçı Hakan Parlakgümüş ve davulda misafir sanatçı Şafak Sema, solistlere eşlik edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:22 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Antalya, Kültür Sanat
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