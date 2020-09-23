Antalya DOB'dan "Aryalarla Müze Akşamı" konseri - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenecek "Aryalarla Müze Akşamı" konseri, 25 Eylül'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya Müzesi'nin bahçesinde düzenlenecek konserde, piyanistler Sait Karabulut ve Anna Tepretmez, soprano Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Burcu Kuru, Nurdan Küçükekmekçi ve Sema Çavuşoğlu Suna, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel, Burak Pektaş ve Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, bas bariton Umut Tarık Akça ve bas Engin Suna sahne alacak.

Dünyaca ünlü opera eserlerinden seçilmiş aryaların seslendirileceği konser, 25 Eylül saat 19.00'da seyirciyle buluşacak.

Konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma ve sahne düzeniyle gerçekleştirilecek.