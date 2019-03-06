Antalya Dob'dan Kadınlar Günü'ne Özel Konser

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Dünya Kadınlar Günü'ne özel oda müziği konseri verecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Dünya Kadınlar Günü'ne özel oda müziği konseri verecek.



Antalya DOB Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 8 Mart'ta Antalya Müzesinde gerçekleştirilecek.



Mezzosoprano Gülçin Gültekin ile arp sanatçısı Senem Çine'nin sahne alacağı konserde, Jules Massenet'in "Elegie" ve "Werther operasından Charlotte'un aryası", Gabriel Faure'nin "Au Bord de L'eau" eseri, Georges Bizet'in "Carmen operasından Habanera", Keskinli yöresinden "Allı turnam" türküsü ile bir Yemen türküsü olan "Havada bulut yok" seslendirilecek.

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