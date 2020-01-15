Antalya DOB'dan minik sanatseverler için senfonik masal - Son Dakika
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Antalya DOB'dan minik sanatseverler için senfonik masal

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Fonikler Köyü" isimli senfonik masalı minik sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan minik sanatseverler için senfonik masal, System.String[]

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Fonikler Köyü" isimli senfonik masalı minik sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak eser 6 ve 7 Şubat'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Eserde, Antalya DOB orkestrası ile çocuklar orkestra şefi Tolga Taviş, izleyicileri "Fonikler Köyü"ne yolculuğa çıkaracak.

Eserle, sevgi, saygı, nezaket, empati kavramları çerçevesinde çocuklara, senfonik orkestra ve klasik müziğin tanıtılarak sevdirilmesi amaçlanıyor.

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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