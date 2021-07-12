Antalya DOB'dan "Müzede Gün Batımı" konseri - Son Dakika

Antalya DOB'dan "Müzede Gün Batımı" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müzede Gün Batımı" konserini 14 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Müzede Gün Batımı" konserini 14 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunacak. Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, türkü ve opera aryalarından oluşan 15 parçanın seslendirileceği konserde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de anılacak. Konserde piyanist Metin Kiper, mezzo soprano Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş, bariton Mehmet Ali Tutar, keman sanatçısı Demet Emen, klarnet sanatçısı Nilay Canca ve fagot sanatçısı Oğuzhan Güner sahne alacak. Antalya Müzesi'nde yapılacak konser, 14 Temmuz saat 20.30'da başlayacak.

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