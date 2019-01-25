Antalya Dob "İstanbulname"Yi Son Kez Sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "İstanbulname" operetini bu sezon son kez izleyiciyle buluşturacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "İstanbulname" operetini bu sezon son kez izleyiciyle buluşturacak.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya DOB, Ferdi Merter'in yazdığı ve Turgay Erdener'in bestelediği "İstanbulname" adlı operetini 29 Ocak'ta bu sezon son kez sanatseverlerle bir araya gelecek.



Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek eseri rejisör Mehmet Yılmaz sahneye koydu.



Operette Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, koro Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eğlenceli operette dekor tasarımı Gürcan Kubilay'ın, kostüm tasarımı Gazal Erten'in, koreografi Mehmet Sipahi'nin ve ışık tasarımı Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor.



İki perde olarak sahnelenen eserde "Uğurböceği"ni Sevinç Bilgin, "Eğrikapılı Ali"yi Engin Suna, "Zeliha"yı Bilge Yılmaz, "Gül"ü Ceren Tereci Aytekin, "Badik Ömer"i Ümit Burak Tekinay, "Çiroz Abdi"yi Onur Alpaslan, "Zil İzzet"i Fatih Şanal, "Müdür"ü Toygarhan Atuner, "Kont"u Baturalp Bilgili, "Ferdinand"ı Burak Pektaş, "Sarhoş Hakkı"yı Taner Ölçen, "Zaptiye Amiri Hasan Çavuş"u Murat Özbek, "Dans Öğretmeni"ni Bader Çakan, "Gazeteci Çocuk"u Sinem Seçil Baddal ve Kuzey Kubilay, "Külhan Arif"i Emre Akyurt, "Madam Eleni"yi Esra Serbest, "Zaptiye Eri"yi Selahattin Denizsümüren ve Vural Vursavaş, "Resepsiyonist"i Erdi Can Aybaş, "Boncuk"u Enis Ok ve "Eleni'nin Kızları" rolünü Özsu Deveci, Gülçin Gültekin, Serap Demirhan Işık, Selda Serdar, Emel Öziş ve Pınar Tekol canlandırıyor.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Antalya'daki Hortum Sonrası Kaybolan Buse'nin Küpesi ve Çantası Bulundu

Oyuncu Erkan Can, Ağabeyi Ömer Can'ı Son Yolculuğuna Uğurladı