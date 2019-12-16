Antalya DOB "Madama Butterfly"ı sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB 'Madama Butterfly'ı sahneleyecek - Son Dakika

Antalya DOB "Madama Butterfly"ı sahneleyecek

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) ünlü besteci Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği "Madama Butterfly" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) ünlü besteci Giacomo Puccini'nin Uzak Doğu ezgileriyle süslediği "Madama Butterfly" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, rejisini Yiğit Günsoy'un yaptığı iki perdelik eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 21 Aralık'ta saat 20.00'de sahneleyecek.

İtalyanca seslendirilecek operanın dekoru Gürcan Kubilay'a, kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye koreografisi ise Kürşat Kılıç'a ait.

Orkestrayı şef Tulio Gagliardo'nun yönettiği, koroyu şef Mahir Seyrek'in çalıştırdığı eserde, "Madama Butterfly" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Umut Tarık Akça, "Suzuki"yi Medine Tuganova, "Goro"yu Fatih Şanal, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Mehmet Ali Tutar, "Kate"yi Emel Öziş, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro"yu Enis Ok canlandıracak.

Giacomo Puccini, Uzak Doğu, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzellik uğruna hayatı karardı! Talihsiz kadın tanınmaz hale geldi
16 yaşındaki kızı başından vurup yol kenarına atan şüpheli, saklandığı evde yakalandı Direksiyonda fenalaşan sürücü, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi!

Son Dakika Haberleri
17:39 Antalya'da ölen İngiliz baba-oğul adına futbol turnuvası - Son Dakika Haber
17:38 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
17:33 Mardin'de eylem ve etkinlik yasağı - Son Dakika Haber
17:33 Tik tok polis geldi - Son Dakika Haber
17:31 Kırmızı ışık ihlali ile motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis - Son Dakika Haber
17:16 Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! - Son Dakika Haber
16:53 Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin masasına bıraktığı ödülü görünce şaşıp kaldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya DOB "Madama Butterfly"ı sahneleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]