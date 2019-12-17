Antalya DOB 'Madama Butterfly'ı sahneleyecek

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, rejisini Yiğit Günsoy'un yaptığı iki perdelik eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 21 Aralık'ta saat 20.00'de sahneleyecek.



İtalyanca seslendirilecek operanın dekoru Gürcan Kubilay'a, kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye koreografisi ise Kürşat Kılıç'a ait.



Orkestrayı şef Tulio Gagliardo'nun yönettiği, koroyu şef Mahir Seyrek'in çalıştırdığı eserde, "Madama Butterfly" rolünü Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton"u Burak Pektaş, "Sharpless"i Umut Tarık Akça, "Suzuki"yi Medine Tuganova, "Goro"yu Fatih Şanal, "Bonzo"yu Baturalp Bilgili, "Yamadori"yi Mehmet Ali Tutar, "Kate"yi Emel Öziş, "Il Commissario Imperiale"yi Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro"yu Enis Ok canlandıracak.