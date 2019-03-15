Antalya Dob "Madama Butterfly" Operasını Sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını sahneleyecek.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin "Madama Butterfly" operasının sezon prömiyeri Yiğit Günsoy'un rejisi ile 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.



Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.



İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanırken, koreografi Kürşat Kılıç'a ait.





Dünya opera edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan ve Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde provaları hızla devam eden eserde "Madama Butterfly" rolünü Sevinç Bilgin ve Nurdan Küçükekmekçi, "Pinkerton" rolünü Koray Damcıoğlu ve Burak Pektaş, "Sharpless" rolünü Umut Tarık Akça, Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, "Suzuki" rolünü Gülçin Gültekin, Sibel Kızılateş ve Medine Tuganova canlandıracak.



Operada ayrıca "Goro" rolünü Devrim Demirel ve Fatih Şanal, "Bonzo" rolünü Toygarhan Atuner ve Baturalp Bilgili, "Yamadori" rolünü Baha İşler ve Mehmet Ali Tutar, "Kate" rolünü Tuğçe Oğuzülgen ve Emel Öziş, "Il Commissario Imperiale" rolünü Erdi Can Aybaş ve "L'Ufficiale Del Reistro" rolünü Enis Ok, sahneye koyacak.



Amerikalı yazar Luther Long'un aynı adlı kısa öyküsünden operaya uyarlanan eserin konusu Japonya'nın Nagasaki kentinde geçer. Madama Butterfly kendisini kocasına adamaya hazır, genç bir geyşadır. 15 yaşında olan Butterfly, Japonya'ya gelen Amerikan Subayı Pinkerton ile evlenir ve Pinkerton'un dinine geçer. Dinini değiştirmesi ile bunu kendi kültürlerine bir hakaret olarak gören Butterfly'ın ailesi onu reddeder. Butterfly'ın artık Pinkerton ve sadık yardımcısı Suzuki'den başka kimsesi kalmamıştır. Pinkerton evliliklerinden kısa bir süre sonra Amerika'ya geri döner. Bu arada hamile olan Butterfly, senelerce sabırla Pinkerton'u bekler. Pinkerton bu süre zarfında Amerika'da evlenmiştir. Pinkerton üç yaşına gelen oğlunu almak için Japonya'ya gelir. Pinkerton'un kendisine ihanet ettiğini gören ve bu üç yıl boyunca hayal kurduğunu anlayan Butterfly babasından kalma hançer ile harakiri yapar.

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