Son Dakika Haberleri: Antalya DOB "Şehrazat"ın gündüz gösterimini yapacak
Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB 'Şehrazat'ın gündüz gösterimini yapacak

Antalya DOB "Şehrazat"ın gündüz gösterimini yapacak

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB) Nikolay Rimsky Korsakov'un "Şehrazat" bale süitinin gündüz gösterimini yapacak.

Antalya DOB

Antalya Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB) Nikolay Rimsky Korsakov'un "Şehrazat" bale süitinin gündüz gösterimini yapacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu ve koreografisi Armağan Davran'a ait eser, gündüz gösterimiyle Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök, dekor tasarımı ise Savaş Camgöz imzasını taşıyacak.

Eserin konusu

Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkı ve bu aşka engel olmak isteyen Vezir Ebubekir'in kızı Zahara'nın ölümcül planını konu alan Şehrazat balesinde, "Behram"ı Tolga Burçak, "Zühre"yi Selin Berkmen, "Zahara"yı ise Laroslava Volkova canlandıracak.

Eser, 16 Kasım saat 15.00'te beğeniye sunulacak.

Eserin 15, 35 ve 50 lira olan biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

Şehrazat, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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