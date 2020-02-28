Antalya DOB, "Sevil Berberi"nin prömiyer hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya DOB, 'Sevil Berberi'nin prömiyer hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Antalya DOB, "Sevil Berberi"nin prömiyer hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan komik operasının önemli eserleri arasında gösterilen Gioacchino Rossini'nin iki perdelik "Sevil Berberi" eserinin prömiyer provalarını tamamladı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan komik operasının önemli eserleri arasında gösterilen Gioacchino Rossini'nin iki perdelik "Sevil Berberi" eserinin prömiyer provalarını tamamladı.

Son provası Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yapılan eseri, rejisör Haldun Özörten sahneye taşıyor.

Rossini'nin yaşamı boyunca yazdığı 39 opera içinde en çok tercih edilen "Sevil Berberi" eserinde, Antalya DOB orkestrasını şef Murat Cem Orhan, şef Hakan Kalkan ve şef Ömer Yöndem sezon boyunca dönüşümlü yönetecek, koroyu ise şef Mahir Seyrek çalıştıracak.

Eserin dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Melda Özkan'a, ışık tasarımı da Mustafa Eski'ye ait.

"Dr. Bartolo" rolünü canlandıran solist sanatçı Engin Suna, AA muhabirine, eserin prömiyerini Antalyalı seyircilerle buluşturacakları için heyecanlı olduklarını ifade etti.

"Hazırlıklar keyifli geçti"

Hareketli bir eserde çalışmanın tüm ekip için keyifli geçtiğini anlatan Suna, "Hepimizi yukarıya taşıyan bir eser." dedi.

İki perde olarak sahnelenecek eserde "Figaro" rolünü Onur Alpaslan, Erdi Can Aybaş ve Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Seçil Eyilikeder, Tuğçe Oğuzülgen ve Sema Suna, "Kont Almaviva"yı Devrim Demirel, Enis Ok ve Ufuk Toker, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin ve Oya Vural, "Fiorello"yu ve "Subay"ı Toygarhan Atuner ve Baturalp Bilgili, "Uşak"ı Selahattin Denizsümüren, "Noter"i ise Vural Vursavaş sezon boyunca dönüşümlü olarak canlandıracak.

Eserin prömiyeri, 3 Mart Salı günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Antalya DOB, Sevil Berberi nin prömiyer hazırlıklarını tamamladı

Gioacchino Rossini, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:51 Kaynak: AA
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