Antalya DOB, "Sevil Berberi"yi sahneledi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB, 'Sevil Berberi'yi sahneledi - Son Dakika

Antalya DOB, "Sevil Berberi"yi sahneledi

6 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan komik operasının önemli eserleri arasında gösterilen Gioacchino Rossini'nin iki perdelik "Sevil Berberi" eserini sahneledi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan komik operasının önemli eserleri arasında gösterilen Gioacchino Rossini'nin iki perdelik "Sevil Berberi" eserini sahneledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gösterimi gerçekleştirilen eseri, rejisör Haldun Özörten sahneye taşıdı.

"Sevil Berberi"nde, Antalya DOB orkestrasını şef Murat Cem Orhan, koroyu ise şef Mahir Seyrek yönetti.

Dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografisi Melda Özkan'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait gösteride, "Figaro" rolünü Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Tuğçe Oğuzülgen, "Kont Almaviva"yı Ufuk Toker, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Oya Vural, "Fiorello"yu ve "Subay"ı Toygarhan Altuner, "Uşak"ı Selahattin Denizsümüren, "Noter"i ise Vural Vursavaş canlandırdı.

Sanatseverler oyuncuları bir süre ayakta alkışladı.

Antalya DOB, Sevil Berberi yi sahneledi

Gioacchino Rossini, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:43 Kaynak: AA
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