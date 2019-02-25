Son Dakika Haberleri: Antalya Dob, "Sihirli Dünya"Yı Sahneleyecek

Antalya Dob, "Sihirli Dünya"Yı Sahneleyecek

28 dakika önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB), "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyununu sahneleyeceği bildirildi.

Antalya Dob,
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB), "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyununu sahneleyeceği bildirildi.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özerten'in yazdığı, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemelerini yaptığı ve Reyhan Süme'nin sahneye koyduğu "Sihirli Dünya" oyunu, 5 Mart'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Çocukları mutlu eden sihirli bir dünyayı anlatan eserde, Erdi Can Aybaş, Heyecan Gizem Yakan, Işılay Meriç Karataş, Müge Günaydın, Müge Yıldıran solist sanatçı olarak sahne alacak.

Selahattin Denizsümüren, Enis Ok ve Tuğçe Oğuzülgen'in anlatıcılığında, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları Deniz Karapaça, Arya Böler, Pınar Cumbul, Esin Erdoğan, Hüseyin Koç'un yer alacağı ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün üstlendiği oyunun dışında Antalya DOB çocuk balesi ekibi de sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:13 Kaynak: AA

Antalya, Kültür Sanat
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