Son Dakika Haberleri: Antalya DOB "Sihirli Dünya"yı sahneleyecek
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Antalya DOB "Sihirli Dünya"yı sahneleyecek

33 dakika önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

Antalya DOB

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyununu sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in yazdığı, Kenan Kahyaoğlu'nun müzik düzenlemesini, Mustafa Eski'nin ışık tasarımını gerçekleştirdiği "Sihirli Dünya", Reyhan Süme tarafından sahneye konulacak.

Eserde, solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Ceren Tereci Aytekin, Heyecan Gizem Ceylan Yakan, Işılay Meriç Karataş, Müge Günaydın, Selda Serdar ve Müge Yıldıran, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren, Enis Ok ve Mehmet Ali Tutar, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları İlkay Candan, Arya Böler, Çağrı Fırat Yeşillik, Fatma Esin Erdoğan ve Hüseyin Koç ile repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahne alacak.

Oyun, 10-21 Ekim'de saat 11.00'de beğeniye sunulacak.

Eserin 7,5 lira olan biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya rekora doymuyor! 9 ayda 13 milyon turist geldi
Ricky Martin ve kocası yeniden çocuk sahibi olacaklarının müjdesini verdi Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Abdullah Avcı umut aşıladı: Dünden itibaren hava daha iyi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 10:46:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya DOB "Sihirli Dünya"yı sahneleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]