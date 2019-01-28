Antalya Dob Şubatta 11 Temsil Sunacak

Antalya
Devlet Opera ve Balesi (DOB), şubat ayında opera, operet, bale, çocuk oyunu ve konser olmak üzere 11 temsil ile izleyicinin karşısına çıkacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rossini'nin 18 yaşında bestelediği ve ilk profesyonel operası olan "Evlilik Senedi", bu sezon son kez 2 Şubat Salı akşamı Haşim İşcan
Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak.
Orkestra şefliğini Ömer Yöndem'in üstlendiği, Yiğit Günsoy'un sahneye koyduğu eserde, kızının rızası olmadan onu zengin tüccar ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın, kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğu anlatılıyor.
"Sihirli Dünya" sezonun son iki temsili ile çocuklara veda ediyor
Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Sihirli Dünya" çocuk oyununu, 5 ve 12 Şubat Salı günleri saat 11.00'de bu sezon son kez sahneleyecek. Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatan eser Reyhan Süme tarafından sahneye konuluyor. Müzik düzenlemelerini Kenan Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin ışık tasarımı ise Mustafa Eski
'ye ait.
"Çardaş Prensesi" sahnede
Antalya DOB, Macar besteci Emmerich Kalman'ın başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetini, 9 Şubat Cumartesi günü akşam sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan, metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait eser, Aydın Gün
'ün çevirisi ile Türkçe seslendirilecek.
Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan
yönetecek. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.
Şubat ayının tek balesi "Afife"
Antalya DOB, geçen sezon prömiyerini gerçekleştirdiği "Afife" modern balesini bu sezon ilk kez 16 Şubat Cumartesi, 19 Şubat Salı ve 28 Şubat
Perşembe günleri akşam sahneleyecek. Türkiye
'nin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale
'nin hayatı üzerine kurulu bir modern bale prodüksiyonu olan eserin libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'e, müzikleri ise Turgay Erdener'e ait.
"AIDA" operası Antalya DOB sahnesinde
Antalya DOB, Verdi'nin "AIDA" operasını 23 Şubat Cumartesi akşam sanatseverler ile buluşturacak. Orkestra şefliğini Alexandru Samuil'in yapacağı eseri Kuzman Popov sahneye koydu. Dekoru Savaş Camgöz ve Özgür Usta, kostümü Savaş Camgöz ve Gazal Erten, ışığı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserin koro şefi Mahir Seyrek, koreografı ise Armağan Davran.
Antalya DOB, ilk olarak 4 Şubat Pazartesi saat 15.00'te Antalya Müzesi'nde "Oda Orkestrası Konseri" düzenleyecek. Ardından 14 Şubat
Perşembe saat 20.00'de "Sevgililer Günü
Konseri" ile sanatseverlere keyifli bir gece yaşatacak Antalya DOB, 26 Şubat Pazartesi saat 20.00'de "Anadolu Nefesli Beşlisi"ni Antalyalı sanatseverlerle buluşturacak.