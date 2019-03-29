Antalya Dob'tan 20'nci Yıl Etkinliği

Antalya
Devlet Opera ve Balesince, 20'nci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan
Kültür Merkezinde 5 Nisan
Saat: 19.00'da gerçekleştirilecek "20. Yıl Gala Gecesi" iki bölümden oluşacak.
Gecenin birinci bölümünde Antalya Devlet Opera ve Balesi dansçıları, koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait olan "Dört Mevsim Kış" ve "Danzon" eserlerini sahneleyecek.
İki bale arasında Antalya Devlet Opera ve Balesinin, kuruluşundan bu yana olan gelişiminin anlatıldığı bir projeksiyon gösterimi yapılacak.
Gecenin ikinci bölümünde ise Antalya Devlet Opera ve Balesi solistleri, korosu ve orkestrası Antalyalı sanatseverlerle buluşacak. Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini
, Antonin Dvorak
, Richard Wagner
, Gaetano Donizetti
, Aleksandr Borodin, Giacomo Puccini
, Ruggero Leoncavallo ve Francesco Cilea'ya ait 20 parçanın seslendirileceği konserde Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil, Antalya DOB korosunu ise şef Mahir Seyrek yönetecek.
Soprano Esra Abacıoğlu Akcan, Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Burcu Bükem Kuru, Nurdan Küçükekmekçi ve Sema Çavuşoğlu Suna, mezzo-soprano Sibel Kızılateş ve Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Devrim Demirel ve Göksay Yaran, bariton Umut Tarık Akça
, Serhat Konukman, Tamer Peker ve Melih Tepretmez, bas Can Kocaay ve Engin Suna'nın solist olarak sahne alacağı konserin başkemancısı ise Barış Öğüt olacak.