Son Dakika Haberleri: Antalya Dob'tan "Anadolu Nefesli Beşlisi" Konseri

Antalya Dob'tan "Anadolu Nefesli Beşlisi" Konseri

1 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Anadolu Nefesli Beşlisi" konseri verecek.

Antalya Dob'tan
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Anadolu Nefesli Beşlisi" konseri verecek.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, DOB sanatçıları, özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

"Anadolu Nefesli Beşlisi" konserinde, Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Önertürk, Antalya DOB obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun DOB klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, korno sanatçısı Hüseyin Uçar ve Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk, " Paris'ten İstanbul'a Müzikal Yolculuk" projesi kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 26 Şubat'ta gerçekleştirilecek konser, Fransız besteci Jacques Ibert'in Nefesli Beşli için bestelediği "Trois Pieces Breves" isimli eserle başlayacak. Paris'i temsil edecek eserden sonra konser, Franz Danzi'nin yaşadığı, aynı zamanda Orient Express'in rotasında bulunan Almanya'nın Münih kentinde bestelediği Bemol Majör Beşlisi ile devam edecek.

Konserde, György Ligeti'nin Viyana'da bestelediği "Six Bagatelles" isimli eserin ardından Macar Besteci F. Farkas'ın "Macar Dansları" seslendirilecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı temsil eden "Vivace", Sofya'yı temsil eden "Bulgar Skeçleri" ve İstanbul'u temsil eden Ferit Tüzün'ün "Esintiler" adlı eseri de programda yer alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:38 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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