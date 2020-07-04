ANTALYA-Doğal havuzların eski günlerine kavuşması bekleniyor - Son Dakika

ANTALYA-Doğal havuzların eski günlerine kavuşması bekleniyor

Doğal havuzların eski günlerine kavuşması bekleniyorANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kendiliğinden oluşan doğal havuzlar her yıl binlerce tatilci tarafından ziyaret edilirken, koronavirüs tedbirlerinden sonra sessizliğe büründü.

Doğal havuzların eski günlerine kavuşması bekleniyor

Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kendiliğinden oluşan doğal havuzlar her yıl binlerce tatilci tarafından ziyaret edilirken, koronavirüs tedbirlerinden sonra sessizliğe büründü. Turizmin hareketlenmesinin ardından doğal havuzların da kalabalık görüntüsüne kavuşması bekleniyor.

Muz üretiminde önemli merkezlerden biri olan ve son yıllarda tropikal meyve üretimiyle 'Tropikal meyve üssü' olarak anılmaya başlanan Gazipaşa, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Antalya'nın en doğusunda bulunan, kent merkezinden 180 kilometre uzaklıktaki ilçe, sakin ve gürültüden uzak olması nedeniyle 'sessiz cennet' olarak da anılıyor.

Keşfedilmemiş koylarıyla dikkati çeken ilçedeki Koru sahilinde kendiliğinde oluşan doğal havuzlar görenlerin beğenisini topluyor. Doğal havuzları tepeden kuş bakışı görebilme imkanı sunan terasa çıkan yerli ve yabancı çok sayıda tatilci ile ilçe halkı, buradan çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Deniz kıyısında kendiliğinden oluşan ve görsel güzellik sunan doğal havuzlar her yıl binlerce tatilci tarafından ziyaret ediliyor.

Derinliğinin üç kademeden oluşması nedeniyle yüzme bilmeyen küçük çocukların dahi bu doğal havuzlarda suya girebilme imkanı bulması nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında izole yaşamın tercih edilmesi ve kısıtlamalar nedeniyle bu yıl önceki yıllar kadar ilgi görmeyen doğal havuzlar, kısıtlamaların kaldırılması ve turizmin hareketlenmesiyle eski kalabalık görüntüsüne kavuşmayı bekliyor.

Ailesiyle birlikte doğal havuza gelen Ayşe Özdemir (31), doğal havuzların çok derin olmaması nedeniyle çocuklarının rahat bir şekilde suya girebildiğini söyledi. Geçen yıl doğal havuzların çok kalabalık olduğunu anlatan Özdemir, 'Çoğu zaman boş yer bulamadığımız için geri dönerdik. Şimdilerde koronavirüs nedeniyle boş kaldı. Eşi benzeri olmayan bir yer" dedi.

Emre Özdemir ise doğal havuzların her zaman olduğu gibi kalabalık günlerine kavuşacağı günü beklediğini ve o kalabalık günleri çok özlediğini söyledi.

Koronavirüs, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA-Doğal havuzların eski günlerine kavuşması bekleniyor - Son Dakika

Son Dakika

12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:22 Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 10:44 Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 16:40 2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti 16:12 3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak! 15:35 ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı
15:45
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Adıyaman'da görülen dev çekirge şaşkınlık yarattı
15:24
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
15:12
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
13:41
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
13:40
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
13:29
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
13:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 16:06:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA-Doğal havuzların eski günlerine kavuşması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]