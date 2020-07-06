ANTALYA Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda son rötuşlar - Son Dakika

ANTALYA Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda son rötuşlar

Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda son rötuşlarANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin titizlikle çalışmalarını yürüttüğü Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi'nde sona yaklaşıldı.

Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda son rötuşlar

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin titizlikle çalışmalarını yürüttüğü Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi'nde sona yaklaşıldı. Müze konseptiyle kültür turizmine hizmet verecek nekropol alanı etkileyici atmosferiyle misafirlerini 2 bin 500 yıllık tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

Yarım kalan Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi'ndeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projedeki müze konseptli yapıda çalışmaların büyük bölümü tamamlanırken, alanda yeni kaya mezarları da ortaya çıktı.

TARİHLE İÇ İÇE ATMOSFER

9 bin 136 metrekarelik bir alanda yürütülen projede nekropol alanın çatısı çelik konstrüksiyonla örtüldü. Alandaki arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatıda yalıtım ve izolasyon işlemi yapılıyor. Proje kapsamında yer alan sergi ve konferans salonlarında da çalışmalar sona gelindi. Salonlarda boya, sıva ve zemin kaplama işleri yürütülüyor. Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak yürüyüş yolları da tamamlandı.

YENİ MEZARLAR ÇIKIYOR

2 bin 500 yıllık nekropol alanı (mezarlık) ile arkeolojik eserler müze konseptiyle kültür turizmine hizmet edecek. Bu kapsamda nekropol alandaki çalışmalar ve arkeolojik kazılar büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürülüyor. Antalya Müzesi Müdürlüğü kontrolünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı arkeologları, alanda arkeolojik kazılara devam ediyor. Şu ana kadar 849 kaya mezarının ortaya çıktığını belirten yetkililer, kazılmayan noktalarda yeni kaya mezarların çıkmaya devam ettiğini ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda son rötuşlar - Son Dakika
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